Desjardins remet 3 000 $ au CAB le Nordest

La Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord, qui souhaite participer au bien-être des citoyens de sa communauté en temps de crise, a remis un montant de 3 000 $ au Centre d’action bénévole le Nordest de Forestville.

« Ce montant servira à poursuivre l’offre de services alimentaires tels que la popote roulante, le dépannage alimentaire et plus encore, offert par l’organisme à but non lucratif », est-il indiqué sur la page Facebook de l’établissement financier.