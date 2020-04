Comment prendre soin d’un enfant infecté par la COVID-19 à la maison?

Si vous avez à la maison un enfant malade chez qui la COVID-19 est soupçonnée ou probable, voici comment surveiller ses symptômes.

Surveillez l’aggravation de symptômes, notamment respiration rapide, difficulté à respirer, confusion, incapacité à vous reconnaître, frissons liés à la fièvre ou fièvre qui ne baisse pas malgré la prise de médicaments pendant plus de 12 heures.

Si votre enfant développe des symptômes graves, il faut appeler le 911 ou le numéro des services d’urgence de votre localité.

Si vous appelez une ambulance, dites au répartiteur que l’enfant a la COVID-19. Si vous allez à l’hôpital dans un véhicule personnel, téléphonez à l’hôpital avant de vous rendre et dites au personnel que l’enfant a la COVID-19.

Garder ses mains propres

Lavez vos mains et celles de votre enfant souvent avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes, en particulier après tout contact avec l’enfant (ex : changement de couche) et après avoir enlevé vos gants.

Si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon et que vos mains semblent propres, utilisez un désinfectant à base d’alcool contenant au moins 60 % d’alcool.

Si vos mains semblent sales, enlevez la saleté avec une lingette humide, puis utilisez un désinfectant à base d’alcool. Séchez vos mains avec des serviettes de papier jetables.

Si vous n’en avez pas, utilisez une serviette réutilisable et remplacez-la quand elle devient mouillée. Ne la partagez pas avec d’autres personnes.

Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche avec des mains non lavées et encouragez votre enfant à ne pas toucher son visage.

Évitez de propager l’infection aux autres

Votre enfant doit rester à l’intérieur de la maison ou dans un espace extérieur surveillé, ne doit pas jouer avec des amis, ne doit pas aller à l’école ou dans des lieux publics et doit demeurer à une distance de deux mètres des autres, si possible.

Ne partagez aucun objet personnel avec l’enfant, comme une brosse à dents, des serviettes, de la literie, des ustensiles ou des appareils électroniques.

Ne partagez pas d’aliments ou de boissons.

Si possible, utilisez une salle de bains distincte. Si cela n’est pas possible, refermez le couvercle de la toilette avant de tirer la chasse d’eau.

Pour les mères qui allaitent : étant donné les bienfaits pour la santé pour votre enfant si vous l’allaitez, il est recommandé de continuer d’allaiter. Portez un masque pour éviter d’être exposé à la maladie.

Si vous nourrissez votre enfant avec du lait maternisé ou du lait maternel extrait, stérilisez l’équipement avec soin avant chaque utilisation et ne partagez pas les biberons ou le tire-lait.

Pour en savoir plus : http://ow.ly/KMFi50z6Ane