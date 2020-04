(Mise à jour) Les barrages routiers seront remis en place à 16 h

La préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord Micheline Anctil, a reçu la confirmation que les barrages routiers à Tadoussac et Sacré-Cœur seront remis en place dès 16 h, ce jeudi 9 avril.

« Je suis très satisfaite et reconnaissante de l’écoute reçue pour protéger notre population. Ce dénouement positif est le résultat des pressions venues de toute la région entière », affirme-t-elle en entrevue avec le Journal Haute-Côte-Nord.

La préfète de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, a dévoilé lors de la séance extraordinaire de la MRC que l’état-major provincial avait donné la directive de lever les barrages routiers de la Côte-Nord à 19 h le 8 avril. « J’ai été informée et non consultée », a-t-elle précisé.

La raison est que la Côte-Nord est déjà accolée à d’autres régions qui sont aussi confinées, soit la Capitale-Nationale et le Saguenay-Lac-St-Jean, dont des contrôles routiers sont installés à Stoneham et Beaupré.

La MRC de La Haute-Côte-Nord a procédé rapidement à l’envoi d’une lettre de dénonciation de cette décision unilatérale au premier ministre François Legault, à la vice-première-ministre Geneviève Guilbault ainsi qu’à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann.

« Nous avons également fait parvenir cette lettre à la direction de la santé publique de la Côte-Nord et au commandant de la Sûreté du Québec, Carl Gauthier », affirme Mme Anctil.

« Nous demandons le retour des barrages dans les plus brefs délais. On se sent menacés, on ouvre une passoire du côté des régions voisines. Jusqu’à 21 h hier soir, j’ai eu des contacts avec la Fédération québécoise des municipalités et les cabinets ministériels », poursuit Micheline Anctil, aussi mairesse de Forestville.

Tous les préfets de la Côte-Nord s’ajoutent au débat depuis ce 9 avril en mettant de la pression sur le gouvernement. « Le chef des Innus Essipit Martin Dufour, demande également le retour des barrages routiers », atteste la préfète.

Au moment d’écrire ces lignes, les députés de la région attendent un échange téléphonique avec le ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien à 11 h 45. « C’est une avancée, un dénouement positif à ce niveau-là », a lancé Micheline Anctil.

La préfète demande aux citoyens de demeurer dans leur municipalité et souligne « l’incongruence d’une telle mesure si on ouvre les frontières de la Côte-Nord ». Elle contactera le CISSS de la Côte-Nord en après-midi.

Les maires de la Haute-Côte-Nord ont adopté ce 9 avril une résolution unanime pour demander le maintien des barrages routiers à Tadoussac et Sacré-Cœur.

Avec Shirley Kennedy