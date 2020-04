(MISE À JOUR) COVID-19 : le nombre de cas sur la Côte-Nord passe de 75 à 81

La Côte-Nord compte maintenant 81 personnes infectées à la COVID-19, en date du 9 avril, 13 h, selon les dernières données publiées par le ministère de la Santé et des services sociaux en collaboration avec la Santé publique.

Il s’agit d’une augmentation de six cas au cours des vingt-quatre dernières heures pour la région 09.

Pour l’ensemble de la province, le bilan est de 10 912 cas positifs (+ 881 ). On note aussi 216 décès (+ 41), répertoriés à 99 % chez les personnes de 60 ans et plus.

Le CISSS Côte-Nord tient un point de presse à 15 h 15 pour dresser le portrait de la situation dans la région.

Répartition par MRC :