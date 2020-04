Info-Aidant disponible tous les jours durant la pandémie de la COVID-19

Le service Info-Aidant (SIA), mis en place par l’Appui pour les aidants d’aînés, sera désormais disponible tous les jours et ce, dès cette fin de semaine. Cette plateforme téléphonique et courriel permet aux proches aidants de trouver de l’aide au quotidien, et à fortiori en période de COVID-19 alors que les besoins augmentent.

Pas de congés pour le service Info-Aidant. Cette mesure prise en début de semaine par l’Appui sera effective dès ce week-end, jour férié inclus. Ouvert en temps normal du lundi au vendredi, le service Info-Aidant se déploie désormais pour être accessible tous les jours de 8 h à 20 h face à la pandémie de COVID-19.

« Nous avons mis en place les moyens nécessaires pour que notre service continue d’accompagner les proches aidants, et être disponible tous les jours pour eux était essentiel », explique Guillaume Joseph, directeur général de l’Appui.

Or, Pâques, et de manière générale les longues fins de semaine, sont des moments que l’on peut aimer passer en famille. Les proches aidants risquent donc de se sentir plus désemparés qu’habituellement et l’Appui a ainsi souhaité être présent pour eux dès que possible.

La Covid-19 entraîne des bouleversements dans le quotidien des proches aidants et fait naître chez eux des inquiétudes légitimes. Dans ce contexte, en mars 2020, le service Info-Aidant a été sollicité près de 30 % de plus qu’au même moment en 2019.

Info-aidant est un service téléphonique d’écoute, d’information et de références professionnel, confidentiel et gratuit. Il s’adresse aux proches aidants d’aînés et à leur entourage, aux intervenants et aux professionnels de la santé.

Formés à écouter et orienter les proches aidants vers les services disponibles, les conseillères et conseillers du SIA peuvent notamment accompagner les proches dans leurs enjeux psychosociaux en période de pandémie.

Pour contacter le service Info-Aidant

Au téléphone : 1 855 852-7784

Par courriel : info-aidant@lappui.org