COVID-19 sur la Côte-Nord: levée graduelle des mesures sous haute surveillance

Les responsables de la santé publique de la Côte-Nord envisagent la levée progressive des mesures préventives, assortie à une vigie rehaussée. « Il y aura un suivi très serré qui sera fait par rapport à la situation sur la Côte-Nord », a dit le Dr Stéphane Trépanier, médecin-conseil en santé publique, en point de presse tenu le 14 avril.

Dr Trépanier fait référence aux secteurs ajoutés récemment sur la liste des services essentiels, notamment dans la sphère des mines, la construction, l’aménagement, les pièces, le transport et la logistique.

Rassurer la population

« S’il y a une reprise, on va faire ça en collaboration avec la communauté et l’employeur. On va s’inviter dans la discussion », prévient le médecin-conseil.

Des tests seront effectués auprès des travailleurs en provenance de l’extérieur, tandis que des mesures seront mises de l’avant d’emblée, comme la prise de température quotidienne avant l’intégration du milieu de travail.

La main-d’œuvre externe sera appelée à demeurer dans la région le plus longtemps possible, pour des périodes de 21 à 28 jours, afin de limiter les va-et-vient dans les différentes régions du Québec.

« Si un employeur n’est pas capable d’appliquer les mesures, il n’y aura pas de reprise », tranche Dr Trépanier.

Plus de tests

Selon le Dr Richard Fachehoun, il serait utopique de croire que pour les prochains 9 à 10 mois, l’apparition d’autres cas sera évitée. « On veut faire plus de tests. C’est de cette manière qu’on sera à l’affût de ce qui se passe dans notre milieu. »

Actuellement, la Côte-Nord enregistre 96 cas confirmés, desquels 39 personnes atteintes sont considérées guéries. Fait digne de mention, aucun cas n’est recensé à ce jour dans les CHSLD ou résidence privées pour personnes âgées.

En date d’hier, la santé publique de la Côte-Nord confirmait quelques 17 patients de Sept-Îles qui sont guéris, dont 9 pour Port-Cartier et 9 pour les régions de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord.

Les visites et inspections des ressources intermédiaires, résidences privées et CHSLD sont prévues au cours des prochains jours, a confirmé Dyane Benoit, directrice générale adjointe par intérim au CISSS Côte-Nord. Cette dernière recommande aux personnes qui ont effectué un test de dépistage en mars et qui sont toujours en attente du résultat, de remplir le formulaire disponible sur le site web du CISSS de la Côte-Nord.

Elle lance un appel à ceux et celles qui désirent faire des dons en équipement de protection individuel à contacter le : 1 833 994-2242 ou communiquer par courriel : dons.09CISSS@csss.gouv.qc.ca

Si la tendance se maintient, Dr Fachehoun prévoit que la Côte-Nord aura atteint son plateau pour amorcer la diminution graduelle de la pandémie. Une observation à confirmer dans 14 jours.

« Dans les derniers jours on a eu moins de cas mais le temps que ça prendra dépend du respect des mesures en vigueur. Vous avez fait des bons choix, vos choix ont sauvé des vies. »