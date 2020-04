Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, annonce que les salaires des travailleurs du milieu de la santé seront augmentés et l’élargissement des critères pour la Prestation canadienne d’urgence.

« On se rend compte que les endroits où on s’occupe de nos aînés sont les plus vulnérables face à ce virus, a constaté M. Trudeau. On doit tous faire mieux et faire preuve de leadership pour aider les aînés qui ont bâti notre pays. Nous allons augmenter les salaires des travailleurs qui font moins que 2 500 $ par mois. Je vais discuter avec les premiers ministres des provinces à ce sujet demain soir. »

Le premier ministre du Québec François Legault a déjà augmenté les salaires des travailleurs du réseau de la santé, qui gagnaient moins de 2000 $ par mois.

Les critères de la Prestation canadienne d’urgence seront à nouveau élargis afin d’inclure les travailleurs saisonniers, les étudiants et les artistes entre autres. «Les gens qui ont gagné moins de 1 000 $ par mois pourront avoir droit à la Prestation canadienne d’urgence », a précisé M. Trudeau. Les travailleurs ayant épuisé leurs prestations d’assurance-emploi pourront aussi recevoir la PCU, selon M. Trudeau.

En ce qui concerne la possible reprise des activités économiques, le premier ministre du Canada demande de patienter « encore quelques semaines ». « Si nous ouvrons les entreprises trop rapidement, la situation pourrait être pire que ce que nous vivons maintenant, a soutenu M. Trudeau. Et nos efforts auraient alors été faits pour rien, il faut donc demeurer disciplinés ».

Ajoutons qu’Ottawa mettra en ligne un portail d’aide psychologique. « C’est important de demander de l’aide si vous en ressentez le besoin puisque nous vivons une crise sans précédent, a poursuivi M. Trudeau. Si nous continuons à respecter les consignes, nous allons passer au travers de cette crise ensemble. »