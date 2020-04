COVID-19 : Des collations distribuées aux maisons à Portneuf-sur-Mer

Même si l’école est fermée et que les enfants sont à la maison, certains n’ont peut-être pas accès à de bonnes collations ou à du bon lait. C’est pourquoi la Maison des jeunes de Portneuf-sur-Mer continue de distribuer de bons aliments aux enfants du village, et ce, cinq fois par semaine.

Il s’agit d’une initiative de la municipalité de Portneuf-sur-Mer, du programme Nourris ton cerveau, de la Maison des jeunes La Passerelle et du Centre d’action bénévole Le Nordest.

« Les fonds étaient disponibles et ils ne pouvaient plus être utilisés pour l’école. On a donc décidé d’en faire bénéficier aux enfants », indique Nady Sirois, organisatrice communautaire au CISSS de la Côte-Nord, fondatrice du programme Nourris ton cerveau.

En plus de recevoir un litre de lait par semaine par enfant, les familles obtiennent différentes collations, des repas à cuisiner ou des bricolages à fabriquer, sur le pas de la porte, livrés par Monique St-Gelais, animatrice à la Maison des jeunes portneuvoise.

« Les enfants attendent l’arrivée de Monique », commente l’agent de développement municipal à Portneuf-sur-Mer, Ulysse Rémillard.

Le lait est remis par Nourris ton cerveau et les collations sont payées grâce à une subvention municipale du programme Sécurité alimentaire.

Longue-Rive

À Longue-Rive, la Maison de la famille est présentement en démarche pour réaliser le même projet. « Le lait et les collations seront fournis par Nourris ton cerveau, si l’initiative est mise en branle telle que prévue », précise Nady Sirois.

La Maison des jeunes de la municipalité sera également mise à profit. « On souhaite un partenariat avec d’autres organismes, dont la Maison des jeunes », confirme Kathy Tremblay, directrice générale de la Maison de la famille de Longue-Rive.