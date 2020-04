La députée Gill embauchera deux étudiants cet été, une première!

La députée Marilène Gill embauchera deux étudiants de la Côte-Nord pour la saison estivale, une première depuis son arrivée en politique en 2015.

La représentante bloquiste de la circonscription de Manicouagan explique vouloir faire vivre à des étudiants de la région « une expérience d’emploi unique en politique ».

Qu’ils étudient à l’extérieur ou dans la région, les jeunes intéressés par la politique et souhaitant découvrir cet univers dans la circonscripton sont invités à poser leur candidature. Les personnes retenues seront affectées dans l’un des trois bureaux de circonscription de la députée selon leur lieu de résidence. Il est question de ceux de Baie-Comeau, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre.

« Nous souhaitons confier aux étudiants sélectionnés des tâches variées leur permettant d’obtenir une vision d’ensemble de la vie politique sur notre territoire. Aussi, dans le contexte que nous vivons tous, le fait que nos équipes de travail soient de petites tailles contribuera à ce que le travail se fasse de manière on ne peut plus sécuritaire », a mentionné Mme Gill dans un communiqué.

L’entrée en poste des futurs employés est prévue entre le 4 mai et le 1er juin. Tous les étudiants intéressés par la politique et la Côte-Nord, peu importe leur domaine d’études, sont invités à postuler d’ici le 1er mai, à 16 h en faisant parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation à l’adresse courriel marilene.gill.a1@parl.ga.ca.

Pour d’autres informations, il est possible de contacter l’équipe du bureau de Baie-Comeau au 418 589-0573.