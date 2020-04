COVID-19 : La demande explose pour les services en ligne de BAnQ

Depuis la mi-mars, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) voit la demande pour ses services en ligne exploser. Les visites sur son portail ont augmenté de 35 % comparativement à l’an dernier.

« Plus de 400 nouvelles demandes d’abonnement à nos services en ligne sont traitées quotidiennement depuis plus de trois semaines et le prêt numérique est passé de 3 700 à 6 500 livres par jour », est-il dévoilé par voie de communiqué.

Toutefois, BAnQ continue de bonifier son offre en ajoutant de nouvelles activités numériques chaque semaine afin de divertir les Québécois de tous âges.

Une page d’accueil temporaire a été créée sous la bannière BAnQ à la maison ( banq.qc.ca) . « On y présente en un coup d’œil des suggestions soigneusement sélectionnées par nos équipes parmi notre offre numérique géante (livres, films, musique, autoformation, etc.) », est-il indiqué.

Voici des exemples de nouvelles activités mises en ligne :

1) Enfants bit.ly/BAnQenfants

Ateliers de code, webinaires sur la généalogie, création d’un blogue, heures du conte virtuelles, coloriages numériques, etc.

2) Adolescents bit.ly/BAnQados

Sculpture numérique, introduction à la modélisation 3D, initiation à la guitare, bases du tricot, etc.

3) Adultes bit.ly/BAnQtous

Initiation à la guitare, ateliers sur la recherche d’emploi.