Le « Panier Bleu » de la Côte-Nord continue de se remplir

Des restaurateurs aux poissonneries, des microbrasseries aux épiceries, des salons de beauté aux boutiques de sports et de vélo, et bien plus encore, plusieurs entrepreneurs de la Côte-Nord, de Tadoussac à Blanc-Sablon, font maintenant partie du « Panier Bleu » québécois.

Depuis sa création le 6 avril, 34 entreprises de la Côte-Nord sont répertoriées sur la plateforme. Pour l’ensemble de la province, ce sont 7387 commerces qui se sont joints au mouvement.

L’initiative de plateforme en ligne vise à encourager l’achat local et fait la promotion des produits québécois, clés de la réussite de la relance économique post-COVID-19 selon le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon. Lui et son équipe sont à l’origine de cette création, similaire à un « Amazon » québécois.

En point de presse, il avait soutenu que les entrepreneurs du Québec devaient opérer cette transition virtuelle en vue de la vague protectionniste qui suivra la présente crise. La nouvelle vitrine numérique leur permet de faire un pas vers le marché en ligne et d’avoir l’attention des consommateurs d’ici en un seul clic.

LePanierBleu.ca n’est toutefois pas une plateforme transactionnelle. Elle fait le lien entre les sites des commerces du Québec et les consommateurs. Elle facilité néanmoins la sélection des commerçants chez lesquels vous pourriez acheter vos denrées, vos vêtements, ou même vos produits du terroir. Pour débuter votre magasinage régional, cliquez ici.

Avec la collaboration de Karine Dufour-Cauchon