Protéger nos animaux de compagnie

Ces dernières semaines, plusieurs cas de transmission de l’homme à un animal ont été détectés. Un tigre du zoo de New York a été contaminé par son soigneur, un chat par son maître en Belgique. Si vous présentez des symptômes, il vous faut donc aussi protéger vos animaux de compagnie.

Les animaux contaminés par le virus sont assez rares, mais il n’y a pas de risque zéro. Les félins semblent être un peu plus sensibles que les autres animaux mais on rapporte aussi le cas de chiens en Chine même s’ils ne présentaient aucun symptôme. Les félins contaminés, quant à eux, présentaient des troubles respiratoires.

Même si les cas sont rares et qu’aucun cas n’a pour le moment été détecté sur la Côte-Nord, il est recommandé aux personnes infectées de protéger leur animal par des gestes simples. L’OMSA recommande des gestes simples :

Bien se laver les mains à l’eau et au savon après un contact avec un animal domestique, sa litière ou ses excréments ;

Ne pas se laisser lécher le visage

Restez éloigné de vos animaux si vous êtes malade et portez un masque de protection ;

Se couvrir la bouche et le nez lorsqu’on tousse ou éternue ;

Une cuisson complète des œufs et de la viande ;

Éviter le contact avec des personnes malades présentant des signes respiratoires dégradés.

Dans la mesure du possible, les personnes malades ou sous traitement médical pour le COVID-19 doivent éviter tout contact étroit avec leurs animaux de compagnie et confier leurs animaux aux bons soins d’un autre membre de leur foyer. Si elles doivent s’occuper de leur animal, elles devraient appliquer de bonnes pratiques d’hygiène et si possible porter un masque facial. Les animaux appartenant à des propriétaires infectés par la COVID-19 devraient autant que possible rester à l’intérieur et les contacts avec ces animaux évités dans toute la mesure du possible.

« À ce jour, rien ne prouve que les animaux de compagnie puissent propager la maladie. Il n’est donc pas justifié de prendre des mesures à l’encontre des animaux de compagnie qui pourraient compromettre leur bien-être », a déclaré l’Organisation mondiale de la santé animale. Selon eux, « des études sont en cours pour mieux comprendre la sensibilité de différentes espèces animales au virus COVID-19 et pour évaluer la dynamique de l’infection chez les espèces animales sensibles ».

Actuellement, rien ne permet de penser que les animaux infectés par l’homme jouent un rôle dans la propagation de la COVID-19. Les épidémies humaines sont provoquées par des contacts entre personnes.

Mesures dans les cabinets vétérinaires

Les cabinets vétérinaires ont dû eux aussi s’adapter à la pandémie. Plusieurs mesures ont été prises. Actuellement, ils ne traitent plus que les urgences. Si votre animal a besoin d’un rappel de vaccin il faudra attendre la fin de la crise. Les médecins vétérinaires du Québec ont été invités à reporter tout rendez-vous non urgent ou intervention élective à plus tard par l’ordre des médecins vétérinaires. Il leur a suggéré de prioriser les services d’urgence ainsi que les cas les plus graves. Des mesures d’hygiène et de contrôle des infections ont également été mises en place dans les établissements vétérinaires afin de prévenir la propagation du virus en ces lieux.