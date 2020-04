Un « masque-respect » remis aux citoyens de 70 ans et plus

Réalisé par le commerce de confection et couture Entre amies et commandité par des entrepreneurs locaux, le masque-respect est distribué gratuitement à tous les habitants de Portneuf-sur-Mer qui sont âgés de 70 ans et plus.

Désireux de contribuer à leur façon au bien-être de leurs concitoyens, sept bénévoles du groupe de couture et les propriétaires d’Atelier Soudure et Usinage Renaud Émond, Nadine et Rock Émond, se sont associés dans cette cause humanitaire.

« Nous avons décidé de l’appeler le «masque-respect », parce que c’est une question de respect des consignes pour les gens de 70 ans et ceux et celles qui composent notre petite communauté. Ils peuvent prendre des marches et porter le masque. Et lorsqu’ils seront autorisés à sortir, les mesures ne s’éteindront pas du jour au lendemain. Ils se protègent et protègent les autres », explique Nadine Émond.

Actuellement en confection, le premier lot de 170 masques sera écoulé jusqu’à épuisement des stocks. L’équipement de protection de confection artisanale sera acheminé gratuitement à tous les citoyens du village âgés de 70 ans et plus qui en font la demande.

Pour ce faire, ces derniers sont invités à se rendre sur la page Facebook Entre amies, ou encore à faire leur demande par téléphone en composant le 418 238-5207, du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h.

La personne-ressource conviendra de la procédure à suivre pour acheminer le masque et transmettre les consignes d’usage qui l’accompagnent.

Le « masque-respect » est fabriqué à partir de tissu de deux épaisseurs, tel que recommandé par la Santé publique. Il peut être réutilisé après lavage et les utilisateurs sont invités à suivre le mode d’emploi inclus avec l’article.

À ce jour, une trentaine de masque ont été livrés.