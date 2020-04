Plus de 306 millions de $ pour les entreprises autochtones

Lors de sa conférence de presse de samedi 18 avril, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral débloquait plus de 306 millions de dollars pour venir en aide aux entreprises autochtones.

Justin Trudeau a commencé sa conférence de presse en annonçant que le Canada et les États-Unis étaient parvenus à une entente pour maintenir la fermeture de la frontière pour 30 jours dans les mêmes conditions que celles actuelles. C’est-à-dire que les biens et les produits essentiels peuvent passer.

Il a ensuite incité sur le fait que malgré le beau temps, il ne faut pas se relâcher et maintenir les consignes de sécurité sous peine de se voir obliger de tout recommencer.

Des aides pour les Autochtones

« Au cours des dernières semaines, nous avons annoncé de nombreuses mesures pour aider les travailleurs et les entreprises. Nous avons encore beaucoup de travail et de gens à aider. Aujourd’hui je souhaite annoncer que le gouvernement va investir plus de 306 millions de $ pour aider les entreprises autochtones », a-t-il enchaîné. Cet argent sera distribué par le biais des institutions bancaires autochtones sous la gouverne de l’association des sociétés autochtones.

« Ces entreprises emploient des gens d’un bout à l’autre du Canada. Ces aides se présenteront sous la forme de prêts et de contributions non remboursables. Ce n’est qu’un premier pas nous aurons d’autres annonces à faire pour aider les autochtones. »

Justin Trudeau a ensuite précisé que deux avions venaient d’arriver avec des masques et des combinaisons et que d’autres livraisons de fournitures médicales étaient prévues cette fin de semaine et dans la semaine.