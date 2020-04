Les négociations continuent pour un retour aux Communes

Les partis fédéraux continuent de négocier pour savoir sous quelle forme reviendra le Parlement. Normalement, les 338 députés sont convoqués à revenir siéger à Ottawa le 20 avril.

Lors de son point de presse quotidien, Justin Trudeau a affirmé que les négociations se poursuivraient au courant de la journée et qu’un accord devrait être trouvé avec le Parti conservateur.

Selon le premier ministre, il serait difficile de respecter les consignes de distanciation physique avec tous les députés et le personnel du Parlement. « Cette situation est frustrante parce que nos experts en santé nous disent qu’il faut continuer à faire des choix responsables, à limiter nos déplacements et il me semble qu’il est évident que le Parlement ne devrait pas revenir de la même façon », a affirmé Justin Trudeau.