COVID-19 : Le bilan national atteint 939 décès

Le premier ministre du Québec François Legault a dévoilé le bilan sur la situation nationale liée à la COVID-19 en date du 20 avril. Ce sont 939 personnes qui sont décédées des suites de la pandémie, une hausse de 62 décès par rapport au 19 avril.

Le nombre de cas est porté à 19 319, soit 962 de plus en 24 heures. Sur 1 169 hospitalisations, 67 de plus, on dénombre 198 personnes aux soins intensifs, soit seulement 15 de plus que le dernier bilan. Ajoutons que 3 867 personnes qui ont eu la COVID-19 ont été guéries.

« J’ai une pensée spéciale pour Victoria Salvan et sa famille, a affirmé M. Legault. La préposée aux bénéficiaires est décédée de la COVID-19 qu’elle a possiblement contracté en travaillant. Je tiens à saluer sa mémoire. »