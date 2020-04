Les examens non urgents reprennent en radiologie

Les examens en radiologie suspendus dans les établissements de santé de la Côte-Nord depuis le début la crise du coronavirus, parce que non urgents, reprennent tranquillement depuis la fin de la semaine dernière. Mais pour les chirurgies électives, il faudra attendre encore.

On se souviendra que dès le 16 mars, des restrictions ont été mises en place dans le secteur de la radiologie et de l’imagerie médicale, entre autres choses, pour diminuer le plus possible les va-et-vient dans l’hôpital afin de limiter la propagation de la COVID-19.

Des mesures similaires ont également été prises du côté des consultations en cliniques externes spécialisées, où, là aussi, une reprise s’amorce lentement.

Par ailleurs, il a été décidé de garder le statu quo au chapitre du nombre de chirurgies non urgentes, en raison d’une pénurie de certains médicaments utilisés pour les anesthésies et les réanimations. Il s’agit, principalement de sédatifs et de curares.

« Avec la situation actuelle en lien avec la COVID-19, la demande mondiale pour ces agents a explosé et il y a effectivement des limites chez les fabricants à pouvoir produire ces médicaments, d’où la rareté vécue actuellement », a expliqué Myriam Gagné, adjointe au président-directeur général et relations avec les médias par intérim.

Cette dernière souligne aussi que la répartition des inventaires à travers la province doit être équitable selon les besoins.