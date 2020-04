Tourisme et PME: le fédéral « resserre les mailles du filet »

Afin de « resserrer les mailles du filet » pour aider notamment l’industrie touristique, le gouvernement fédéral annonçait le 17 avril, la création du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) de 962 millions de dollars.

Divisé en deux volets, ce nouveau programme permettra espère le fédéral, d’appuyer les entreprises, travailleurs et communautés du pays qui ne peuvent pas bénéficier des programmes déjà existants, dont le prêt d’urgence et la subvention salariale de 75 %.

Ainsi, 675 M$ sont consacrés aux économies régionales, entreprises, organisations et communautés du Canada. Le réseau national composé de diverses organisations dont les 67 SADC et CAE du Québec, obtiendra 287 M$ afin de cibler tout particulièrement les petites entreprises et les communautés rurales à travers le pays.

En entrevue au Journal Haute-Côte-Nord, la ministre du Développement économique et des langues officielles, Mélanie Joly, avance qu’il est indéniable que l’industrie touristique y trouvera son compte cette fois-ci. Détentrice du portfolio du tourisme au sein de son gouvernement, elle s’est dite particulièrement sensible à la situation que vivent les entreprises touristiques des régions rurales, « comme Tadoussac que j’ai visité à quelques reprises. »

Situation particulière

« Les modalités ne sont pas connues encore, précise Marie-Christine Perron, directrice générale de la SADC de La Haute-Côte-Nord. C’est au niveau du réseau que la répartition entre les différents territoires va être déterminée. »

Puisque la situation est « extraordinaire », madame Perron refuse de spéculer sur l’enveloppe mise à sa disposition. « Habituellement ça dépend des programmes. Parfois le montant est fixé au prorata, parfois c’est séparé entre chaque SADC en parts égales. Mais puisque la situation n’est pas ordinaire, je préfère attendre les directives de Développement économique Canada (DEC).

La dirigeante de la SADC HCN est très satisfaite de l’écoute reçue par la ministre Joly et son équipe dans le processus qui a mené à cette annonce. « Nous avons travaillé beaucoup pour faire connaître nos préoccupations. Et madame Joly est venue vers nous pour connaître les besoins de nos entreprises. »

La ministre Joly lance un appel à la solidarité pour l’après COVID-19, en appui à la relance économique qu’il faut préparer. « On a étendu le filet social et là, on resserre les mailles du filet justement pour ces gens-là. »

Dans un communiqué émis quelques heures après l’annonce du fédéral, Daniel Dumas, président du Réseau des SADC et CAE a salué l’initiative du fédéral destinée aux PME des régions qui sont « le moteur de l’économie des milieux ruraux au Québec. »