Un Tadoussacien dans la brigade des Chefs!

Julien Rochard, sous-chef au primé restaurant Chez Mathilde de Tadoussac, est sorti de sa cuisine quelques semaines, afin de prendre part à l’aventure que lui proposait l’émission Les Chefs!, diffusée à Radio-Canada les lundis soirs depuis le 6 avril.

Bien évidemment, le cuisinier de 39 ans ne peut nous dévoiler à quelle étape se terminera son parcours, mais il se dit satisfait de son passage à l’émission culinaire en ondes depuis 10 ans.

« C’est très difficile d’avoir à cuisiner dans un temps aussi réduit. On perd souvent ses moyens et c’est très différent de notre réalité de chef », exprime-t-il.

Julien Rochard n’avait aucun objectif quand il a su qu’il était sélectionné pour la compétition. « J’ai voulu prendre ça une épreuve à la fois, dit-il. Je n’avais rien à perdre et tout à y gagner. »

Sa seule déception est de ne pas avoir pu démontrer certaines de ses qualités, « mais ça fait partie du jeu », selon lui.

Il est ressorti de l’expérience avec de nouvelles cordes à son arc. « Le contact avec les autres candidats nous a permis d’échanger autour de notre passion. J’y ai donc appris plusieurs techniques, comme celle démontrée lors de la deuxième émission qui consistait à cuire une pièce de viande dans un bac à gras », précise-t-il.

Inscription

En ce qui concerne le processus d’inscription, c’est un recherchiste de l’émission qui a contacté les propriétaires de Chez Mathilde.

« Mon chef, Jean-Sébastien Sicard, m’a proposé d’y participer. J’y ai vu une belle opportunité pour apprendre de nouvelles techniques et faire connaitre encore plus notre restaurant », explique M. Rochard.

Par la suite, le sous-chef a dû prendre part à deux épreuves de sélection, une à l’École hôtelière de la Capitale à Québec et l’autre à l’Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) à Montréal.

C’est par son répondeur que Julien a appris qu’il avait été sélectionné. « J’ai été surpris et bien sûr heureux de pouvoir participer à une compétition de ce calibre », souligne-t-il.

Parcours

Ce n’est qu’à l’âge de 23 ans que M. Rochard a commencé la cuisine. « J’étais étudiant à l’université, je travaillais dans un restaurant pour payer mes études comme plongeur. J’étais fasciné par ce ballet de cuisiniers, de flammes et d’assiettes plus alléchantes les unes que les autres », se rappelle-t-il.

Par la suite, il a commencé à apprendre sur le tas en œuvrant dans plusieurs restaurants à Montréal, en France et en Australie.

« Ensuite, j’ai fait mon cours de cuisine à l’ITHQ en 2010, où j’y ai rencontré Christophe qui participe aussi à l’émission », d’affirmer le Français d’origine.

Son paternel étant lui aussi dans le domaine de la restauration, Julien a été amené à travailler à ses côtés.

« Mais, je n’aimais plus vivre en ville, j’avais besoin de voir autre chose, avoue-t-il. Une opportunité d’emploi s’est ouverte à moi, je ne connaissais pas Tadoussac, mais j’aime l’inconnu. » Et son choix, il ne le regrette pas du tout, « bien au contraire ».

Avenir

Quand on lui parle d’avenir, Julien sait ce qu’il veut : « un projet articulé autour de la gastronomie et en considérant l’environnement (limiter le gaspillage voire même zéro déchet, utiliser des produits de région). Mais, il veut bien s’entourer pour le mener à terme avec les forces de chacun.

Une chose est sûre, Tadoussac est devenu son chez-lui. « La qualité de vie est incroyable ici, je peux aller pêcher, cueillir des champignons, partir en randonnée, tout ce que je ne pouvais pas faire en ville. Je n’ai pas l’intention de partir d’ici pour le moment, je m’y plais et c’est le plus important », conclut le jeune chef, qui habite le Québec depuis 15 ans et la Côte-Nord, depuis quatre ans, « malgré son accent ».