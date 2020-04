Séance mensuelle de la MRC de La Haute-Côte-Nord en bref

Focus sur les barrages routiers

(SK) – Le maintien des barrages est la priorité des élus de la Haute-Côte-Nord. C’est l’information partagée par la préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord Micheline Anctil, lors de la séance virtuelle du conseil des maires tenue le 20 avril. « Nous travaillons fort à faire en sorte que les barrages soient maintenus, puisqu’il faut se rappeler que des gens sont atteints du virus mais qu’ils sont asymptomatiques », a-t-elle évoqué. À titre de représentante de la Haute-Côte-Nord, la mairesse de Forestville assiste hebdomadairement à plusieurs réunions virtuelles de crise, que ce soit avec le CISSS Côte-Nord, la Sécurité publique et Jonatan Julien et Andrée Laforest, respectivement ministre responsable de la Côte-Nord et ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Nouveau site Web

(SK) – Les démarches seront entreprises afin que la MRC de La Haute-Côte-Nord se dote d’un nouveau site Web. Envisagée depuis un moment déjà, l’actualisation de la plateforme est devenue incontournable, en raison de la désuétude de la version actuelle qui date de 2008. Considérant que l’entreprise qui héberge le site a informé la MRC qu’elle désactivera sous peu le serveur puisque ses plateformes ne répondent plus aux nouveaux critères de sécurité, le directeur général adjoint Kevin Bédard, a été mandaté pour entamer les procédures, « afin d’assurer la continuité de l’information et des services à la population. »

Fermeture au public

(SK) – Puisque le Québec connaît une situation économique exceptionnelle et circonstancielle causée par la pandémie de la COVID-19 et que la MRC avait déjà instauré des mesures afin de préserver la santé et la sécurité de ses employés mais également celles des citoyens, le conseil des maires a unanimement résolu d’interdire l’accès au bureau de la MRC au public jusqu’à nouvel ordre.

Abaissement du taux d’intérêt pour le TNO

(SK) – Dans l’objectif d’alléger le fardeau fiscal pour les contribuables en lien avec les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, le conseil des maires de la Haute-Côte-nord a résolu d’abaisser le taux d’intérêt à 0% annuellement, sur les arrérages de toutes taxes et quotes-parts applicables au TNO Lac-au-Brochet à partir du début de la pandémie, et ce jusqu’au 31 mai 2020. Rappelons que lors de l’adoption du budget 2020 au cours de la séance de novembre 2019, les élus avaient adopté une résolution fixant le taux d’intérêt du sujet en titre à 12 %.

Appel de projets

(SK) – Afin de respecter les objectifs du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) tel que convenu dans le cadre de l’entente avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), les élus ont résolu de lancer un appel de projets pour l’exercice 2020-2021. Pour ce faire, le comité multiressource est mandaté pour agir à titre de comité de sélection dans le cadre de l’application du programme. Aussi, une somme de 120 000 $ prélevée du Fonds de mise en valeur de la délégation de gestion foncière de villégiature sera ajoutée au budget prévu au PADF. Ce montant sera uniquement destiné à des projets concernant les chemins multiusages sur terres publiques. L’utilisation de ce montant pourra varier selon la pertinence et l’admissibilité des projets et les sommes d’argent disponibles dans le programme. Une somme de 50 000 $ est réservée à la MRC pour le dépôt de projets particuliers visant la réalisation de travaux de réparations de chemins multiressource. Ces démarches sont conditionnelles à l’obtention du budget provenant du PADF.

La Société V.I.A. non négociable

(SK) – Bien que le directeur général adjoint Kevin Bébard avait été mandaté pour négocier de gré à gré avec la Société V.I.A. afin d’obtenir un meilleur prix pour le tri des matières recyclables, l’entreprise a refusé de revoir ses tarifs à la baisse. Considérant que les prix proposés sont dans la moyenne québécoise et dans le contexte actuel de pandémie ceux-ci pourraient fortement augmenter, les élus ont résolu d’octroyer le contrat de tri à la Société V.I.A. pour 130 $ la tonne métrique par semi-remorque départ de l’écocentre de Portneuf-sur-Mer, et 120 $ la tonne métrique sur les camions à plancher-mobile à partir de l’écocentre des Bergeronnes.

Acquisition d’œuvres d’art

(SK) – Dans le cadre de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art permettant l’intégration d’œuvres des artistes ciblés par la MRC, le conseil des maires mandate Kevin Bédard, directeur général adjoint, à procéder à l’acquisition de sept œuvres d’art selon les sommes disponibles, sur recommandation du jury. Un dévoilement public des œuvres acquises est prévu à l’automne en présence des artistes, sous réserve de la levée des mesures de santé et de sécurité relatives à la COVID-19 par le gouvernement du Québec.

Recrutement de personnel

(SK) – Afin de soutenir le Service de gestion des matières résiduelles de la MRC dans la réalisation d’activités de communication et de sensibilisation, Émile Dumais et Youen Le Doare Petit ont été embauchés à titre d’assistants en gestion des matières résiduelles. Leur entrée en poste est à confirmer. Ces deux emplois font suite à une demande de subvention salariale dans le cadre du programme Emplois d’été Canada (EEC). Aussi, les élus ont autorisé Kevin Bédard directeur adjoint, à procéder à l’appel de candidatures pour des postes d’analyste financier et valoriste-opérateur.

Demande d’appui

(SK) – La Municipalité de Portneuf-sur-Mer, par voie de résolution, demande à la MRC de changer sa façon de procéder dans le processus d’octroi d’aide financière dans le cadre du programme RénoRégion en priorisant les propriétaires d’immeubles à faible revenu et dont les résidences nécessitent des réparations plus pressantes. Les élus de Portneuf-sur-Mer considèrent que le concept actuel est inéquitable et fait preuve d’injustice envers les propriétaires dont les résidences impliquent des rénovations urgentes.

Traversier Les Escoumins-Trois-Pistoles

(SK) – Le conseil des maires a adopté une résolution dans le cadre de la convention d’aide financière du ministère des Transports pour les travaux de réfection de l’Héritage 1. Le MTQ s’engage à financer les travaux à la hauteur de 4 897 400 $, conditionnellement à l’engagement d’une contribution de 600 000 $ de la Compagnie de Navigation des Basques, en cas de dépassement de coût. En seconde instance, la MRC des Basques s’engage à contribuer pour une somme maximale de 900 000 $ tandis que la MRC de La Haute-Côte-Nord promet une participation pouvant aller jusqu’à 100 000 $.