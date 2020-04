François Legault : vers une augmentation des tests

Lors de sa conférence de presse, le Premier ministre du Québec François Legault a précisé que le nombre de tests sera en augmentation dans les semaines à venir.

Actuellement 214 000 tests ont été effectués au Québec c’est-à-dire un peu plus de 25 000 tests par millions d’habitants. Pour comparaison il a cité différents pays notamment la France avec seulement 7000 tests par million d’habitants. « Cela fait environ 6 000 tests par jour au Québec et nous allons passer à 14500 dès la semaine prochaine », a-t-il confié. Le Docteur Arruda a précisé que ces tests seraient aussi bien en région chaude comme Montréal qu’en région froide où il y a moins de cas.

En ce qui concerne le besoin de repos des personnels de santé, il a rappelé que 10500 personnes sont actuellement absentes mais 7200 personnes ont été trouvées pour venir en soutien du réseau plus 1200 étudiants et enseignants dans les établissements. De plus, 241 soldats sont déjà déployés auxquels vont s’ajouter 276 autres.

Le Docteur Arruda a précisé qu’un plan de déconfinement viendra ensuite pour les résidences de personnes âgées. Face aux inquiétudes concernant le déconfinement, le Premier ministre a précisé que si la pression devenait trop importante sur les hôpitaux, le déconfinement serait ralenti. Mais le Dr Arruda et François Legault ont bien insisté sur le fait que déconfinement ne signifie pas relâchement des consignes de sécurité.

De plus, la levée des barrages est pour simplifier la vie des travailleurs et des éléments essentiels mais que le reste va demander des ajustements. «Ce n’est pas pour que les gens des région dites chaudes se rendent dans celles où il y a moins de cas», a précisé le Docteur Arruda.