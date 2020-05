Le Festival de la Famille de Forestville fournira des masques aux enfants de Colombier à Longue-Rive

Le Festival de la Famille de Forestville s’implique auprès des jeunes de Colombier à Longue-Rive. En effet, le conseil d’administration s’est engagé à fournir un masque à tous les enfants qui seront sur les bancs de l’école.

Dès cette semaine, des membres du conseil d’administration seront à la table de travail, ciseaux et tissus en main, afin de confectionner des dizaine de masques pour les jeunes du primaire dont les parents ont autorisé leur retour en classe.

« Nous ne savons pas encore combien de masques seront nécessaires mais dès que nous aurons la réponse, chaque enfant aura la possibilité s’il le désire, de le porter », précise la présidente du Festival de la Famille, Natacha Canuel.

Bien que l’organisme ait obtenu l’aval de la Commission scolaire de l’Estuaire dans sa démarche, il n’en demeure pas moins que le port de cet équipement n’est pas obligatoire mais plutôt sur une base volontaire.

« Nous irons porter la quantité de masques requise aux écoles Saint-Coeur-de-Marie de Colombier, Saint-Luc de Forestville, Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer et Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive, dont les directions superviseront la distribution », ajoute Mme Canuel.

Personnes aînées

Afin de s’impliquer également auprès des personnes âgées du secteur, le Festival de la Famille fournira les aliments nécessaires à la préparation de la popote roulante du mardi 26 mai prochain. Ce service offert par le Centre d’action bénévole le Nordest, connaît un engouement sans précédent depuis le début de la pandémie et des consignes de confinement auxquelles sont soumises les personnes âgées de 70 ans et plus.