La Ville de Forestville prépare un camp de jour sécuritaire

En direct sur Facebook ce mercredi 6 mai, la mairesse de Forestville Micheline Anctil a dévoilé que le service des loisirs travaille présentement à mettre sur pied un camp de jour estival sécuritaire qui respectera les normes gouvernementales.

« Nous sommes en attente des normes du gouvernement. Nous ferons des annonces plus précises sur la date d’ouverture du camp de jour ainsi que les conditions nous permettant de l’instaurer », a-t-elle indiqué dans le vidéo d’information diffusé sur la page Facebook Ville de Forestville.

D’ailleurs, l’organisation municipale recherche cinq animateurs de camp de jour. « Nous recherchons des personnes dynamiques et responsable pour travailler 35 heures par semaine à un taux horaire de 15 $. Le poste n’est pas limité aux étudiants, les adultes sont les bienvenus », précise la mairesse.

Collecte des encombrants

Également préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil a profité de l’occasion pour informer les citoyens sur la collecte des encombrants qui aura bel et bien lieu ce printemps.

« Nous recevons beaucoup de questions à ce sujet, alors oui il y aura une collecte des encombrants. La MRC travaille à mettre en place un calendrier qui sera diffusé prochainement », a-t-elle confirmé.

Elle a aussi rappelé que l’écocentre de Portneuf-sur-Mer, « situé à environ 10 minutes de Forestville », est ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 16 h, « une plage horaire exceptionnelle ». « Deux à trois véhicules à la fois sont permis sur le site et c’est vous-mêmes qui devez effectuer le déchargement. Il y a du désinfectant sur place et le lavage des mains est obligatoire », ajoute la préfète.

Masques

En ce qui concerne les masques fabriqués en collaboration avec le Centre d’action bénévole Le Nordest, « il y a 200 masques prêts à être distribués, mais nous ne sommes pas capables d’obtenir des élastiques nécessaires pour les porter », témoigne Mme Anctil.

La commande est passée et d’ici quelques semaines, les personnes de 70 ans et plus pourront en recevoir un gratuitement. « Les autres personnes qui se sentent vulnérables peuvent en faire la demande également et ils en recevront un gratuitement », soutient la mairesse de Forestville.

En terminant, Micheline Anctil a demandé aux citoyens de « demeurer confiants face aux mesures et aux orientations entreprises par la Santé publique. Nous sommes informés au jour le jour des ouvertures de secteurs d’activité et des consignes à suivre », a-t-elle conclu.