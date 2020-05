Reprise du chantier et masques pour tous à Longue-Rive

Voilà une excellente nouvelle pour la communauté longue-rivoise et l’économie locale. Le 11 mai, les travailleurs de l’entreprise Inter-Cité Construction ainsi que des professionnels des firmes d’ingénieurs seront de retour à Longue-Rive pour la relance des travaux de la rue Principale.

Pour ce faire, la Municipalité et la Maison de la famille offriront gratuitement des masques lavables à toute la population. Cette initiative est rendue possible grâce à ces deux entités qui financent la majeure partie des coûts. Des contributions sont également attendues de Tourbière Lambert et l’Assemblée Victor Giroux Chevaliers 4e degré.

« Le conseil municipal est conscient que la reprise du chantier pourra occasionner des préoccupations supplémentaires pour la population dans le contexte de la pandémie actuelle, mais soyez assurés que tout sera fait afin que le chantier puisse se dérouler de façon sécuritaire», assure le maire de la localité, Donald Perron.

Les employés de la Municipalité distribueront l’équipement de protection à chaque adresse, et ce pour chacun des membres de la famille. Trois travailleuses autonomes, Daisy Savard, Valérie et Caroline Martel sont déjà à l’oeuvre pour confectionner 355 masques. Considérant le délai très court avant la reprise du chantier, les 650 autres proviendront de la pharmacie Brunet Plus Myriam Tremblay des Escoumins.

La Maison de la Famille de Longue-Rive assume les coûts de près de la moitié des masques qui seront distribués. Une initiative qui cadre bien avec la mission de l’organisme. « Notre mission première est de répondre aux besoins de tous les membres de notre communauté, des tout-petits jusqu’aux aînés. Leur santé comme leur sécurité sont une priorité pour nous et la possibilité que chacun puisse avoir accès gratuitement à un masque de protection était un projet qui nous tenait à coeur », a dit la directrice générale Kathy Tremblay.