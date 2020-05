Gala femme d’influence en sport : Myriam Tremblay remporte les grands honneurs

Le Gala Femmes d’influence en sport du Québec, qui en était à sa 15e édition cette année, a couronné le 6 mai ses lauréates lors d’un gala virtuel exceptionnellement diffusé en direct sur la chaîne Youtube d’Égale Action. C’est l’Escouminoise Myriam Tremblay qui a remporté le grand titre dans la catégorie Femme d’influence – niveau régional.

La présidente de l’Association de soccer Les Escoumins se disait déjà extrêmement fière d’avoir été nominée par Soccer Québec, une organisation provinciale, à ce gala.

Lors de cet événement, Égale Action souhaitait mettre à l’avant-scène ces filles et ces femmes qui s’impliquent dans le développement et le rayonnement de leur sport et souhaite également féliciter et encourager les bonnes pratiques des organisations sportives qui vont de l’avant dans la promotion du sport et du leadership au féminin.