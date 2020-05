Kelly Bouchard, médaillée du lieutenant-gouverneur

Kelly Bouchard a reçu les grands honneurs en obtenant la Médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse en raison de son implication et de son rayonnement positif à la polyvalente des Berges, établissement scolaire qu’elle fréquente depuis cinq ans.

Cette distinction a pour but de reconnaître l’engagement, la détermination et le dépassement de soi d’étudiants qui s’impliquent et qui ont une influence positive au sein de leur milieu scolaire ou de leur communauté.

La Sacré-Coeuroise de 17 ans qui réside aussi aux Escoumins en garde partagée, s’implique dans différentes activités parascolaires comme le volley-ball et l’Expo-sciences en plus d’offrir des heures de bénévolat à d’autres organismes de la communauté comme le Festi-Livre Desjardins des Bergeronnes et la chorale Les gens de mon pays.

Kelly participe aussi auprès du comité environnemental de l’école, du comité pour l’album des finissants, en plus de rédiger des articles pour le journal étudiant de la polyvalente.

Elle trouve tout de même du temps pour étudier et cumuler de bons résultats scolaires. « J’aime m’impliquer et participer aux activités scolaires. Je me suis rendue une fois au niveau provincial à l’Expo-Sciences et j’étais fière de moi », d’affirmer Kelly Bouchard.

Elle ne se doutait toutefois pas qu’elle ferait partie des récipiendaires 2020 de la Médaille du lieutenant-gouverneur. « Je croyais à mes chances de remporter, mais je ne pensais pas recevoir la médaille. J’étais vraiment contente de voir mes efforts récompensés », mentionne l’étudiante.

La jeune femme a terminé ses études secondaires, plus tôt que prévu, cette année et se dirige en Sciences de la nature au Cégep François-Xavier Garneau à Québec. « Je ne sais pas quel métier je désire faire pour le moment, mais ce programme me permettra de me fixer », conclut-elle.