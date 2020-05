Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé la mise en place du Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE).

Cette aide s’adresse aux grandes entreprises, sauf celles du secteur financier, dont les revenus annuels sont de plus de 300 millions$. Il s’agit d’une aide de transition dont les besoins financiers ne peuvent être comblés par les autres mesures déjà annoncées. La CUGE a pour objectif de favoriser le maintien des opérations des grandes entreprises et de les positionner pour une relance économique rapide.

Plusieurs conditions sont établies pour déterminer si une entreprise est admissible au CUGE. Les compagnies qui présenteront une demande devront démontrer comment elle compte faire pour protéger les emplois. Des limites seront imposées à la rémunération des dirigeants. Les entreprises reconnues coupables de fraude fiscale n’auront pas accès au programme. De plus, les compagnies devront donner accès à leur structure financière au gouvernement pour s’assurer qu’il n’y a pas d’évasion fiscale. Les entreprises devront aussi respecter les conventions collectives et les régimes de retraite. Le financement sera accessible à tous les secteurs de l’économie.

Questionné par les journalistes, le premier ministre insiste sur le fait que l’argent est pour aider les travailleurs et non pas pour financer des gros salaires pour les hauts dirigeants des entreprises.

« Il s’agit d’un financement de transition, pas d’un chèque en blanc. On accorde un soutien aux plus gros employeurs pour protéger des millions d’emplois à travers le pays », a affirmé Justin Trudeau.

Par voie de communiqué, le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, a indiqué : « Les employeurs, grands et petits, sont confrontés à des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19. Notre gouvernement est là pour eux. Nous savons que beaucoup d’entreprises de toutes tailles ont besoin de notre aide pour continuer à payer leurs nombreux employés et leurs fournisseurs jusqu’à ce que l’économie se rétablisse. C’est pourquoi les mesures d’aujourd’hui sont destinées à aider les moyens et grands employeurs à obtenir le financement dont ils ont besoin pour passer à travers cette période très difficile. »