Un retour en classe sous le signe de la fébrilité

Lundi le 11 mai, les écoles de la Haute-Côte-Nord ont rouvert leurs portes aux élèves ayant été confinés à la maison durant les deux derniers mois. Un retour en classe appréhendé tant par les enseignants que les écoliers.

En Haute-Côte-Nord, 68 % des élèves sont retournés à l’école, soit 454 sur une possibilité de 665. Sur tout le territoire de la Commission scolaire de l’Estuaire (CSE), ce sont 1 651 enfants qui ont fait un retour sur les bancs d’école sur un potentiel de 2 536, un taux de 65 %.

Pour l’ensemble du territoire, c’est l’école Marie-Immaculée des Escoumins qui présente la proportion la plus élevée avec 82 % de sa clientèle qui retournait à l’école cette semaine.

Même si tout s’est déroulé dans l’ordre, tel que prévu, ce n’est pas sans changement que les enfants de niveau primaire ont recommencé leurs cours. Les classes ont dû être adaptées pour respecter la distanciation sociale de deux mètres entre les élèves et les enseignants. Certains groupes ont été scindés en deux afin de ne pas dépasser 15 enfants par classe, selon les écoles.

D’autres consignes ont été mises en place pour la sécurité de tous. Les parents ne peuvent plus entrer dans les écoles, les enfants n’ont plus à apporter leur sac d’école, certains vestiaires ont même été condamnés pour éviter la propagation de la COVID-19.

Le lavage des mains sera de mise, de façon plus répétitive qu’auparavant et les dîners scolaires seront limités aux repas froid, terminé le micro-ondes. Les matières considérées comme des spécialités (anglais, musique, arts plastique, éducation physique, par exemple) seront dorénavant enseignées par un seul professeur.

Les masques ou visières ne sont pas obligatoires pour le personnel écolier ni pour les enfants présents en classe. Toutefois, le gouvernement du Québec a accepté d’en fournir aux enseignants qui en font la demande « pour les rassurer », avait affirmé le premier ministre François Legault.

La fébrilité marquait ce grand jour de réouverture des établissements scolaires ainsi que la hâte de retrouver amis et professeurs, sous une forme différente.

Évolution des consignes

Le premier ministre du Québec François Legault, est revenu sur l’évolution des consignes, souvent critiquée par la population, lors de son point de presse quotidien du 11 mai. « La pandémie évolue, le contrôle évolue, c’est normal que les consignes évoluent aussi », a-t-il indiqué d’entrée de jeu.

Celui-ci a mentionné devoir s’adapter à l’évolution de la crise sanitaire. « Par exemple, nous avons fermé les commerces, les écoles et les services de garde. Mais, en région, la situation s’est stabilisée, elle est plus sous contrôle, alors on rouvre les commerces, les écoles et les services de garde aujourd’hui », a-t-il illustré.

« Deuxième exemple, nous avions interdit aux proches aidants de rendre visite à leurs parents qui sont en CHLSD, a poursuivi M. Legault. Ces deux mois sans visite ont créé beaucoup d’anxiété chez certaines personnes en résidence, allant parfois jusqu’à leur refus de manger. Dans la balance des inconvénients, la situation a évolué et nous avons autorisé à nouveau l’accès aux proches aidants. »

Rassemblements familiaux

François Legault a répondu à ceux qui se posaient la question à savoir pourquoi le retour à l’école est autorisé, mais pas les rassemblements familiaux.

« Il faut y aller graduellement, a-t-il dévoilé. Si on permet tout en même temps, le risque de propagation du virus sera augmenté. On va les permettre à nouveau, mais pour l’instant, on se concentre sur les écoles, qui sont un service essentiel. »

Le premier ministre n’a pas l’intention de changer d’idée pour le moment en ce qui concerne les visites entre famille. « Nous continuerons de nous adapter à la situation en surveillant la pandémie dans les quatre coins de la province. On va continuer de faire évoluer les consignes », a-t-il promis.