Des sports seront de nouveau autorisés dès le 20 mai

Le gouvernement du Québec a annoncé la première phase de son plan de reprise graduelle des activités sportives.

Le gouvernement a donné la priorité aux activités extérieures individuelles ou à deux personnes avec une distance physique d’au moins deux mètres. Les sports d’équipe ne seront toujours pas autorités à cette date.

Voici la liste des activités sportives qui seront autorisées partout au Québec à partir du 20 mai :

Le cyclisme

L’athlétisme

L’aviron simple

Le canoë et le kayak de vitesse

La course à pied

L’escalade sur parois

Le golf

Le kayak de mer

La natation

Le patin à roulettes

La pêche

La planche à roulettes

La plongée en apnée

La randonnée équestre

La randonnée pédestre

Le tennis

Le triathlon (partie natation seulement)

Le vélo

La voile simple

Les prochaines étapes de reprise des activités sportives suivront certains critères. D’abord, les sports où la distanciation physique est plus facile à respecter seront priorisés. Même chose si les lieux de pratique sont extérieurs. De plus, le gouvernement regarde si les équipements requis sont partagés entre les participants. Finalement, on regarde si des déplacements sont nécessaires. On demande de favoriser les activités locales.

La ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, en a fait l’annonce à 15 h 30 le 13 mai. Elle a souligné que la nouvelle annonce de déconfinement graduel ne se veut pas une invitation à effectuer des déplacements non essentiels.

« On sait tous que s’activer permet de maintenir un équilibre et gérer notre stress. Même si de nouvelles activités pourront être pratiquées à partir du 20 mai, on demande aux gens de faire preuve d’une grande prudence. Les consignes demeurent toujours aussi importantes. Ce n’est pas une raison de faire des déplacements non essentiels entre les régions. On peut pratiquer ces activités localement », a-t-elle souligné.

Le gouvernement n’a pas voulu avancer de date pour les prochaines annonces d’une seconde vague de « retour à la normale » dans le monde du sport au Québec.