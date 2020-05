Bilan COVID-19: Les chiffres du jour sont encourageants, selon Legault

Les chiffres de l’état de la pandémie de COVID-19 de la province québécoise en date du 15 mai sont « encourageants », selon le premier ministre François Legault.

Pour la journée du 15 mai, le Québec recense 50 nouveaux décès depuis la veille. Le bilan des victimes s’élève désormais à 3401 morts. Le nombre de cas confirmés monte de 646, et atteint 41 420. Parmi cette quantité de personnes infectées par la COVID-19, au moins 11 000 en sont guéris.

13 personnes de moins sont hospitalisées en raison du virus, abaissant le bilan à 1822. Un seul patient de plus est pris en charge par une unité de soin intensif. Ce sont donc un total de 191 hospitalisations en soins intensifs.

Ces chiffres sont de bon augure, selon M. Legault. « C’est important de regarder les tendances et de ne pas seulement voir les chiffres pour une journée. On peut quand même voir qu’il y a de bonnes nouvelles. Ça faisait longtemps que nous n’avions pas un nombre moins élevé. Malgré l’augmentation du nombre de tests, nous sommes en deçà de 700 nouveaux cas. Cela aussi faisait longtemps que nous n’avions pas vu cela. Du côté des hospitalisations, on peut dire que depuis un certain temps, il y a une tendance à la baisse. C’est encourageant », a-t-il commenté.

Le premier a au passage annoncé que tous les employés de CHSLD public et privé de la province allaient être testés systématiquement. Même s’ils ne présentent aucun symptôme, ils doivent se soumettre à un prélèvement afin de savoir s’ils pourraient être porteurs asymptomatiques de la COVID-19.