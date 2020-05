L’Appui Côte-Nord verse 552 486 $ à neuf projets

L’Appui Côte-Nord dévoile les neuf projets qui se partageront une enveloppe de 552 486 $ en 2020-2021. Six d’entre eux se réaliseront sur des territoires de MRC tandis que les trois autres ratisseront plus large sur la Côte-Nord.

23L’organisme qui œuvre à l’amélioration de la qualité de vie des proches aidants d’aînés conclut ainsi son neuvième appel de projets, qu’elle avait lancé en octobre 2019. Il rappelle que les dossiers retenus couvrent les quatre catégories ciblées par les Appuis au Québec, soit le répit, le soutien psychologique, la formation et l’information.

À l’ouest de la région, la Coopérative de solidarité d’aide à domicile de la Haute-Côte-Nord obtient un budget de 81 958 $ pour son projet Répit/Surveillance/Présence.

La Société Alzheimer de la Côte-Nord reçoit un appui financier pour réaliser trois projets dans autant de MRC. Il est question d’un budget de 59 593 $ pour le projet Répit/Stimulation/Accompagnement en Manicouagan, d’un autre de 34 081 $ pour Le répit du samedi à Sept-Îles et d’une somme de 46 384 $ pour le projet Répit/Stimulation en Basse-Côte-Nord.

Deux coopératives de solidarité de la région sont également soutenues financièrement. À Baie-Comeau, la Coopérative Aspire-Tout réalisera son projet Répit de surveillance et de stimulation grâce à une contribution de 61 275 $. À l’est, la Coopérative de solidarité d’aide à domicile de la Minganie obtient 77 115 $ pour son projet Répit/Gardiennage pour les proches aidants.

Ratisser plus large

Trois projets couvrent un territoire qui va au-delà d’une seule MRC. La Société Alzheimer de la Côte-Nord reçoit 102 923 $ pour la réalisation du projet Équipe volante-répit, soit un service de répit d’urgence offert dans les MRC de La Haute-Côte-Nord, la Manicouagan, Sept-Rivières et la Minganie.

La FADOQ- Région Côte-Nord obtient aussi un montant de 66 987 $ pour le projet La résilience, ça s’apprend, ça se comprend, ça s’apprivoise, un service qui sera offert dans l’ensemble de la région.

Enfin, la North Shore Community Association est financée à la hauteur de 22 170 $ pour son projet Supporting North Shore Caregivers. L’organisme offre le service de formation dans les MRC de Manicouagan et de Sept-Rivière et le service de répit à Sept-Îles à la population anglophone.

Info-aidant

L’Appui Côte-Nord rappelle l’existence de sa ligne Info-aidant (1 855 852-7789), où les personnes reçoivent de l’écoute, de l’information et des références au besoin.

L’Appuilettre est également publié huit mois par année pour le bénéfice des proches aidants. Le format électronique est disponible sur inscription à partir du site Internet de l’Appui Côte-Nord en cliquant ici.