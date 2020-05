Les centres de beauté reprennent du service

En Haute-Côte-Nord, la réouverture des services de coiffure et de soins personnels est très attendue comme partout ailleurs au Québec. Les citoyens n’en peuvent plus de leur repousse, leurs cheveux gris et leur épaisse tignasse.

À Forestville, les salons Andréa et Création coiffure ouvriront à nouveau leurs portes le mardi 2 juin. « On reçoit des appels et des textos, c’est fou », commente Marie-Pier Gagnon, propriétaire du salon Andréa, qui attendait les recommandations officielles de la Santé publique avant de mettre en place de nouvelles mesures sanitaires.

Disposant de peu d’espace pour la distanciation sociale de deux mètres, les quatre coiffeuses du salon Andréa devront limiter leur nombre de clients. « Nous aurons de l’acrylique (pénurie de plexiglas) entre chacune des coiffeuses et la salle d’attente sera contrainte à quelques chaises disposées à deux mètres les unes des autres », mentionne Mme Gagnon, espérant la compréhension des clients.

Les mêmes services seront offerts, soit les coupes, colorations, mises en plis, etc. Mais, il faudra s’attendre à une hausse des coûts. « Les mesures préventives ont demandé des investissements et nous recevrons moins de clients par jour », explique Marie-Pier Gagnon.

Chez Création coiffure à Forestville, des mesures sanitaires ont également été prévues. « Je porterai la visière, le masque et des gants. Tout sera désinfecté entre chaque client et des marques ont été placées au sol afin de respecter le deux mètres », a indiqué la propriétaire Natacha Canuel sur la page Facebook du salon.

Pour les clients, Mme Canuel suggère de porter un couvre-visage, désinfecter leurs mains à l’entrée et d’arriver seulement à l’heure de leur rendez-vous puisqu’un « minimum de deux clients pourront patienter dans la salle d’attente ».

Peu de temps

Pour Amélie Moreau, propriétaire de Coiffure Amil aux Escoumins, le gouvernement n’a pas laissé suffisamment de temps aux salons de coiffure pour mettre en place les mesures recommandées par la direction de la Santé publique.

« Je suis en pleine organisation de mon plan sanitaire, le téléphone et le messenger n’arrêtent pas de sonner. Les délais de livraison sont plus longs qu’à l’habitude, alors je ne suis pas certaine d’être prête pour le 1er juin, mais certainement au courant de cette semaine-là », déclare-t-elle.

Mme Moreau souhaite implanter toutes les recommandations gouvernementales. « On ne pourra servir qu’un client à la fois, les équipements devront être désinfectés entre chaque rendez-vous, et le port du masque sera fortement suggéré, même si l’on ne peut pas l’obliger. »

La jeune femme avait déjà une liste d’attente de clients qui voulaient un rendez-vous dès la réouverture de son salon. « Le feu vert n’était pas encore donné que le téléphone était surchargé. Même ma boîte vocale est pleine », de conclure Amélie Moreau.

Esthétique

En ce qui concerne les soins esthétiques et la massothérapie, Moïra Deschênes, propriétaire du Centre de beauté Moïra aux Escoumins, est prête à ouvrir ses portes le 1er juin, avec certaines restrictions.

Le port du masque sera obligatoire pour les clients. « J’en aurai à vendre pour ceux qui en ont pas, mais il sera important d’en porter », mentionne-t-elle.

La propriétaire et ses deux employés porteront elle aussi un couvre-visage, et même la visière. La salle d’attente intérieure sera condamnée et le lavage des mains sera demandé à l’entrée et à la sortie du salon de beauté.

Les mêmes services seront toutefois offerts, soit tous les soins d’esthétique, dont la pose d’ongles, l’électrolyse, les soins des pieds, etc, en plus de la massothérapie.