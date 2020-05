Désinfecter sa voiture à l’ère du coronavirus

En pleine pandémie de la COVID-19, adopter les mesures sanitaires recommandées par la Santé publique est plus que nécessaire. Nid à germes, l’habitacle des véhicules fait partie de ce qui doit être désinfecté pour éviter toute contamination.

Pour limiter les risques de propagation de maladies, les atouts de la vapeur sèche, une méthode de lavage dite « sans eau » qui permet d’intervenir sur des surfaces réputées fragiles, sont à privilégier.

Dave Lavoie, propriétaire du Garage Jeanine Boulianne des Escoumins, offre ce service depuis trois semaines. « Nous avons reçu le nouveau produit Pulveriz, géré par la bannière VitreXpert, au début du mois de mai. Certifié Santé Canada, il est pulvérisé à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules afin d’enlever 99,9 % des microbes qui s’y trouvent », explique M. Lavoie qui l’utilise pour ses voitures de raccompagnement.

De l’équipement spécialisé est nécessaire pour appliquer le produit afin de bien protéger celui qui procède à l’opération. « On doit s’habiller avec des vêtements de protection de la tête aux pieds. La machine utilisée est une cold fogger (machine à fumée froide) dont on se sert entre autres, pour pulvériser le désinfectant partout à l’intérieur de la voiture et aux endroits extérieurs les plus touchés (poignées de porte) », dévoile le propriétaire.

Un temps de repos de trois minutes est par la suite nécessaire. « C’est ce que les gens ne font pas la plupart du temps quand ils nettoient leur véhicule. Les microbes sont tués grâce au repos du produit, alors il est très important de le laisser agir », insiste M. Lavoie.

Les clients du Garage Jeanine Boulianne sont déjà intéressés par ce nouveau service. Le conseil de bande de la Première nation des Innus Essipit fait d’ailleurs désinfecter son autobus par Dave Lavoie chaque semaine.