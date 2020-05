« Engagez-vous! », dit François Legault

En point de presse le 28 mai, le premier ministre du Québec, François Legault, s’est voulu rassurant. « La situation va bien à Montréal, la transmission dans la communauté est moins grande. Néanmoins, c’est encore difficile dans les résidences », tempère-t-il.

Situation dans les résidences

Ce sont 2 725 personnes qui sont infectées en résidence actuellement. Sur les 2 600 résidences existantes, 340 d’entre elles présentent au moins un cas de la COVID-19. Des 412 CHSLD qui se trouvent sur le territoire québécois, 131 hébergent des personnes infectées qui sont au nombre de 1 741 au total. « Les plus critiques, c’est-à-dire ceux qui ont plus de 15 % de cas, sont au nombre de 41 », a dit François Legault.

« Engagez-vous! »

Tel qu’annoncé un peu plus tôt cette semaine, Québec mise sur le recrutement de 10 000 préposés aux bénéficiaires qui seront formés dès la mi-juin. Une campagne publicitaire et plusieurs sites web pour les différents centres de formations professionnelles seront lancés la semaine prochaine. Le premier ministre estime que le salaire de 49 000 $ par année qui sera offert « est très intéressant, avec un fonds de pension et des emplois à temps plein. Engagez-vous! », a-t-il lancé.

Pendant la formation qui prendra fin en septembre, les candidats et candidates recevront 760 dollars par semaine. « On regarde pour de l’aide financière au niveau du privé, parce que pour le public, le salaire horaire passera de 21 $ à 26 $ de l’heure, mais il faudra que les salaires augmentent au privé. Le gouvernement va donner un coup de main. » Québec prévoit aussi augmenter les soins dans le secteur privé et au service à domicile.

En conclusion, François Legault a invité les Québécois à lire l’auteure Marie Laberge, qui traite de la vision des soins aux personnes âgées qu’il souhaite mettre en place, dans son livre Traverser la nuit.

« Continuez d’observer les consignes, il ne faut pas se penser trop bons et avoir un faux sentiment de sécurité parce qu’il fait trop beau. »

Données actuelles

Le Québec compte 49 702 personnes infectées à la COVID-19, dont 4 302 décès, soit 74 de plus qu’hier. Des 74 nouvelles personnes qui ont succombé, 70 résidaient en CHSLD. Ce sont 1 331 patients qui sont hospitalisés dont 178 aux soins intensifs. On estime à 15 618 personnes qui sont rétablies.