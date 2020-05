Une chanson de Marco Bouchard pour la Fondation Dédé Fortin

L’auteur-compositeur-interprète originaire de Forestville, Marco Bouchard, a enregistré la nouvelle chanson Encabané en studio afin de souligner le 20e anniversaire du départ du chanteur des Colocs, André Dédé Fortin et amasser des fonds pour la Fondation créée en hommage à l’artiste pour la prévention du suicide.

La pièce a été écrite et composée par Marco Bouchard, accompagné par Jimmy Bourgoing (ancien membre des Colocs) aux percussions et à la réalisation. Le résultat final a été arrangé et mixé par Jérôme Boisvert du studio Momentum.

« Les paroles sont plutôt tristes, parce qu’elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en état de détresse psychologique, mais la musique est rythmée et entraînante », explique le responsable de la campagne de promotion entourant la chanson, Louis O’Neil Leclerc, aussi natif de Forestville.

Plus que jamais, en cette période d’isolement, les Québécois ont besoin d’aide, de soutien et de réconfort. « La Fondation Dédé Fortin est là pour eux. Tous les profits générés par la chanson Encabané iront à cette cause », confirme M. O’Neil Leclerc.

Pour écouter la pièce musicale, il suffit de faire un don via la campagne gofundme organisée par le promoteur et un lien sera par la suite envoyé par courriel. « On vous invite également à demander la chanson à votre radio locale », de lancer le Forestvillois d’origine. Au moment d’écrire ces lignes, 935 $ avaient été récoltés sur la campagne web.

Si l’un de vos proches ou vous-même avez besoin d’aide ou vivez une détresse, n’hésitez pas à appeler la ligne sans frais, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 1 866 APPELLE (277-3553).