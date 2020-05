Zec de Forestville : les pesées de poisson incertaines cette saison

Les postes d’accueil des zones d’exploitation contrôlée du Québec ont pu ouvrir leurs portes le 20 mai, après avoir obtenu le feu vert du gouvernement provincial. C’est le cas de la zec de Forestville qui voit déjà les impacts de la pandémie sur sa saison estivale.

Afin d’ouvrir son poste d’accueil, la zec forestvilloise a mis en place toutes les mesures sanitaires recommandées par la Santé publique dans un guide de directives et références sur les bonnes pratiques d’hygiène.

« Nous sommes désormais équipés de plexiglas et nous limitons le nombre de personnes pouvant entrer dans le poste d’accueil », indique Catherine Simard, directrice générale de la zec de Forestville.

De plus, ce n’est pas tous les services qui sont accessibles. « Le camping demeure fermé jusqu’à nouvel ordre et la location de chalets est mise sur pause», affirme Mme Simard. Les communications par téléphone et courriel sont privilégiées et pour les papiers de retour, une boîte extérieure est installée pour les recevoir.

Les statistiques seront notamment impactées par la pandémie puisqu’aucune pesée de poisson n’aura lieu cette année si cette mesure est acceptée par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP).

« On pesait tous les poissons qui sortaient de nos lacs à l’arrivée des villégiateurs et on pouvait en tirer des profils de lacs. La saison 2020 devra se passer de ces statistiques », soutient la directrice, toujours en attente de la réponse du MFFP.

Horaire réduit

Habituellement, plus de préposés à l’accueil sont au travail à cette période de l’année. Mais l’horaire réduit jusqu’au 31 mai fait en sorte que certains employés ne sont pas encore de retour. Le poste d’accueil sera donc ouvert de 8 h à 18 h, sept jours sur sept, en attendant le déconfinement de la région.

Tout comme certains commerçants, la clientèle touristique est davantage présente durant la saison des vacances comparativement à la population locale. « Peut-être que cette année, les locaux profiteront plus de nos services en raison de la pandémie », espère Catherine Simard.