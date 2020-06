La Côte-Nord déconfinée depuis le 1er juin

Tel qu’avait annoncé le CISSS de la Côte-Nord la semaine dernière, les points de contrôle routiers permettant le confinement de la Côte-Nord ont été levés le 1er juin, incluant ceux dans la région de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent (Basse-Côte-Nord).

Le ministère de la Sécurité publique a fait savoir, par voie de communiqué, que « ces réouvertures sont rendues possibles grâce à la grande discipline dont fait preuve la population depuis plus de deux mois », mais que les enjeux sanitaires demeurent fondamentaux.

Ces assouplissements ne constituent pas une incitation à favoriser un plus grand nombre de déplacements vers ces régions, ceux-ci ne devant être effectués que lorsque cela est nécessaire. « Il s’agit d’une phase normale et planifiée du plan graduel amorcé pour rouvrir les régions où le virus ne se propage pas de façon importante, comme ce fut annoncé le 29 avril dernier », rappelle le ministère.

Néanmoins, la situation sur le terrain sera évaluée, notamment par les directions régionales de santé publique, afin de s’assurer que tout se déroule bien. Cela implique que, « s’il y a recrudescence de cas de COVID-19 dans une région, un retour aux contrôles routiers pourrait s’avérer nécessaire ».

Préparation

Le Dr Stéphane Trépanier, médecin-conseil à la Direction régionale de la santé publique a mentionné, lors d’un point de presse le 28 mai, que les deux dernières semaines ont notamment permis d’augmenter la capacité de dépistage des Nord-Côtiers et de se préparer à l’ajout de lieux d’analyse des prélèvements.

À titre d’exemple, 364 tests de dépistage ont été effectués du 21 au 27 mai, une hausse de 133 par rapport à la semaine précédente.

Déplacements essentiels

Les représentants du CISSS ont répété que les déplacements non essentiels ne sont pas recommandés entre les régions. « Pour l’instant, on n’est pas rendus à aller faire du tourisme ou à aller voir un ami dans le sud du Québec. Ce n’est pas interdit, mais ce n’est pas recommandé les déplacements non essentiels », a martelé le Dr Trépanier.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont accepté d’assurer encore une surveillance étroite des secteurs concernés pour une semaine. « On va toujours continuer de recommander un 14 jours d’isolement pour rentrer dans la région », a conclu le médecin-conseil.

Rappelons que les centres de soins personnels et soins privés ont rouverts leurs portes le 1er juin également.

Avec Charlotte Paquet et Shirley Kennedy