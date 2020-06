Des camps de jour adaptés à la COVID-19

Les camps de jour ayant été autorisés par la Direction de la santé publique du Québec le 21 mai, avec certaines restrictions, les organisateurs de la Haute-Côte-Nord planifient le retour de leurs activités pour le 22 juin et la majorité des camps de jour sera à nouveau offerte, sous une formule différente.

Quatre directives ont été émises par la santé publique du Québec: assurer un espace de deux mètres entre les participants, privilégier les sites extérieurs, réduire au maximum les contacts directs et indirects entre les individus, ainsi qu’appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires dont le nettoyage et la désinfection des locaux.

De plus, de nouveaux ratios moniteur/enfants devront être appliqués. Par exemple, pour les 5-6 ans, il devra y avoir un moniteur pour cinq enfants. Pour les 7-8 ans, ce sera un employé pour sept enfants. Finalement, les 9 à 14 ans devront être accompagnés d’un animateur pour 10 jeunes.

Secteur ouest

À Tadoussac, le camp de jour sera de retour, mais le nombre d’enfants acceptés est diminué à 17. La municipalité demande d’ailleurs aux parents de garder leur jeune à la maison s’ils le peuvent afin de laisser la place à ceux qui en ont réellement besoin.

« Et le besoin n’est pas seulement relié aux services essentiels, il est aussi pour la santé mentale, l’épuisement, le retour au travail, etc. Aucune question n’est posée aux familles concernant les motifs pour l’inscription de leur enfant. Nous leur faisons confiance », explique la coordonnatrice et animatrice aux loisirs de la municipalité de Tadoussac, Marie-Joëlle Hadd.

Pour assurer le bon fonctionnement du camp de jour, la municipalité devra embaucher trois moniteurs ainsi que deux autres personnes pour le transport du matériel et les tâches supplémentaires reliées à la désinfection. Mme Hadd sera aussi sur le terrain pour la gestion de crise et autres disfonctionnements logistiques.

« Étant donné tout le surplus de tâches et le fait que nous ne puissions pas mélanger les groupes, nous ne pouvons pas offrir le service de garde. Et je ne vous parle pas de la programmation… plusieurs jeux seront interdits, l’échange de matériel est fortement déconseillé et les contacts proscrits », précise la coordonnatrice.

À Sacré-Cœur, le camp de jour pourra accueillir 25 jeunes, soit la moitié moins qu’à l’habitude. Cinq moniteurs seront embauchés ainsi que deux employés supplémentaires pour la désinfection. Des critères d’admissibilité ont été établis et s’il y a plus de 25 inscriptions, un tirage au sort sera effectué.

La municipalité des Bergeronnes confirme qu’un camp de jour sera bel et bien offert cette année, selon les consignes sanitaires imposées par le gouvernement. Celui-ci se déroulera à Explo-Nature, comme à l’habitude.

Aux Escoumins, la décision finale n’a pas encore été prise concernant la tenue d’un camp de jour estival. Les discussions sont en cours et une réponse sera fournie à la population prochainement.

Secteur est

À Longue-Rive, le camp de jour est organisé par la Maison de la famille. Cette année, en raison des directives sanitaires à respecter, un nombre total de 18 à 22 jeunes pourront profiter des activités offertes. « Nous sommes encore en train de planifier comment ça va se dérouler, mais il est certain que nous profiterons de l’extérieur », assure Kathy Tremblay, directrice de la Maison de la famille.

Le camp de jour pourrait aussi voir son nombre de journées d’ouverture diminuer. « Nous développerons une formule différente puisqu’il faut s’adapter et éviter la propagation du virus », confirme Mme Tremblay.

À Portneuf-sur-Mer, le camp de jour a été annulé avant que la santé publique donne son autorisation et ses directives. Toutefois, un transport pourrait être organisé afin que les enfants puissent profiter de celui de Longue-Rive. « Nous essayons de trouver une façon de les accueillir », d’affirmer Kathy Tremblay.

À Forestville, le camp de jour rouvrira ses portes du 29 juin au 14 août en respectant les consignes de la santé publique. C’est la première fois que le service des loisirs demande une contribution aux parents. Les dépenses ayant augmenté, il s’agit d’un « ticket modérateur », affirme la coordonnatrice en loisirs à la Ville de Forestville, Véronick Lévesque.

Pour inscrire leurs enfants, les familles devront respecter trois critères : être résidentes de Forestville, avoir deux parents qui travaillent et inscrire les jeunes pour six semaines. Le service du dîner ne sera pas offert cette année.

Ce sont cinq moniteurs, un responsable et la coordonnatrice en loisirs qui s’occuperont du camp de jour afin de respecter les ratios imposés. « Trois sites seront disposés pour que les jeunes ne se rencontrent pas et qu’ils n’utilisent pas le même matériel », explique Mme Lévesque.