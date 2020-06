La stabilité derrière le banc des Nord-Côtiers

La stabilité et la continuité s’inscrivent dans le portrait du personnel des deux formations des Nord-Côtiers en vue de la saison 2020-2021. L’organisation a confirmé dans les derniers jours, le retour du Baie-Comois Yan Côté comme entraîneur-chef pour la formation pee-wee AAA (M13) relève et du Septilien Louis-Philippe Canuel pour celle bantam AAA (M15) relève.

« On était satisfait de leur travail et on a bien confiance en eux. Ils ont un très bon bagage et ce sont des gens ouverts. La stabilité sécurise les jeunes et les parents », a souligné le coordonnateur du programme des Nord-Côtiers, Jean-Philippe Simard.

Yan Côté en sera à une quatrième saison à la barre du pee-wee AAA relève. Il comptera sur les mêmes adjoints que lors de la dernière saison en Jean-Marc Lévesque de Baie-Comeau et Martin Pouliot de Port-Cartier. « C’est un staff un peu plus âgé et les jeunes seront entre de bonnes mains », a indiqué M. Simard

Louis-Philippe Canuel sera secondé par le Forestvillois Marc-Alexandre Girard, « un jeune passionné », et le Septilien François Boudreault, « un pédagogue ».

Pour les autres hommes de hockey qui étaient en poste l’an dernier, Éric Smith, Jean-Luc Pigeon et Allen Morissette, M. Simard ne les écarte pas pour autant. Ils sont pressentis pour faire partie du personnel d’entraîneurs du midget AA si ce projet de nouvelle équipe se concrétise. « Sinon, on leur trouvera un rôle avec les Nord-Côtiers ».