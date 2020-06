L’assiduité des jeunes recherchée au camp de jour de Forestville

Dans l’article Des camps de jour adaptés à la COVID-19, paru dans l’édition du 3 juin, on mentionnait qu’à Forestville, un coût d’inscription est demandé aux parents afin d’agir comme ticket modérateur. Ce n’est pas le cas, selon la mairesse Micheline Anctil.

« C’est pour assurer l’assiduité des jeunes inscrits afin qu’ils soient présents pendant les six semaines de camp de jour et non pour combler les dépenses supplémentaires », précise-t-elle.

De plus, parmi les critères définis pour sélectionner les enfants, il était indiqué que les deux parents devaient travailler. « Cela n’exclut pas les familles monoparentales, dont le parent, ayant la garde des enfants, travaille à temps plein », assure la mairesse.

Plus de places

La récente annonce de la Direction nationale de la Santé publique autorise le retour aux groupes réguliers pour les camps. Cela fait en sorte que le camp de jour de Forestville pourra accueillir 59 enfants au lieu de 34 tel qu’annoncé la semaine dernière. « Restez à l’affût de notre page Facebook pour les détails », dévoile Micheline Anctil.