Ottawa remettra 14 milliards $ aux provinces

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau a annoncé une aide de 14 milliards de dollars pour les provinces.

« Les provinces et les territoires font face à des réalités différentes, a-t-il affirmé lors de son point de presse quotidien. Si nous voulons avancer nous devons avoir un plan pour les Canadiens pour relancer l’économie de façon efficace, qui nécessitera des mesures. L’aide sera remise sous forme de transferts ciblés et les provinces devront répondre à des critères. La conversation avec les provinces a été positive en ce sens pour une réouverture sécuritaire pour tous et toutes. Il y a beaucoup de détails à discuter dans les jours à venir. »

D’autre part, Justin Trudeau a indiqué que son parti sera transparent quant à l’utilisation de la subvention salariale. « Les mesures ont été faites pour que les entreprises révèlent le montant reçu en toute transparence . Toutes les entreprises le feront et je m’assurerai que le parti Libéral soit transparent. »

En ce qui concerne la Prestation canadienne d’urgence, M. Trudeau n’a pas annoncé son prolongement. «Il y a des échéanciers qui arrivent et c’est pour cela qu’on travaille comme gouvernement pour les prochaines étapes. Nous donnerons un préavis aux médias et aux citoyens sur ce que nous allons faire. »

Ajoutons qu’une aide de 600 $ sera remise aux personnes handicapées et à mobilité réduite. « Plusieurs personnes ont des difficultés et ont eu des dépenses supplémentaires à payer, a ajouté M. Trudeau. Nous allons créer un programme pour qu’elles puissent trouver un travail et qu’elles puissent avoir accès à des équipements. »