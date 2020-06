Lancement virtuel de L’héritage du Kami

Mardi 9 juin de 17 heures à 19 heures, la boutique de mangas, Otaku Manga Lounge de Montréal vous propose un lancement de livre virtuel sur la page Facebook du Lounge.

Le Lounge recevra en exclusivité, la romancière, documentariste, sociologue et spécialiste du Japon Valérie Harvey pour le lancement de son troisième light novel : L’Héritage du Kami, publié par les éditions Québec-Amérique.

L’histoire se situe dans le Japon nordique. On y retrouve certains personnages rencontrés dans les précédents livres de l’auteure, Les fleurs du Nord et L’Ombre du Shinobi, mais l’histoire est centrée sur les jumeaux Mikio et Tatsumi. Auront-ils des pouvoirs magiques, comme leur mère et leur grand-père qui contrôlent le feu? Mais dans un monde en paix, à quoi pourrait bien leur servir une telle puissance? Alors que l’empire du Nord, multiplie les alliances avec l’ancien ennemi au Sud, le kami-renard Inari s’amuse à s’immiscer dans les négociations, brouillant les plans de tout le monde. Car il sait que c’est l’imprévu qui donne les meilleures histoires…

Valérie Harvey

Valérie Harvey a vécu un an et demi au Japon où elle est tombée amoureuse de sa ville d’adoption, Kyoto. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur le pays dont des romans inspirés du Japon, Les Fleurs du Nord qui a gagné le Prix jeunesse des univers parallèles 2018 et L’Ombre du Shinobi, une histoire de ninja dans un Japon nordique, en nomination pour le Prix de création littéraire de la ville de Québec.

Elle a réalisé sept courts documentaires de la série Konnichiwa qui permettent de découvrir différents aspects de la culture japonaise. Vous pouvez les trouver Youtube. D’habitude, elle enseigne aussi le japonais mais en raison de la pandémie tout se fait aujourd’hui sur le Web. Vous pouvez trouver sur Youtube des capsules pour débutants : https://youtu.be/Bkl4n-0c7kI