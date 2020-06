Lettre ouverte au gouvernement du Canada pour une norme universelle d’assurance-emploi

La pandémie de la COVID-19 a obligé le gouvernement fédéral à mettre en place des mesures d’aide pour les travailleurs et les entreprises. Ces mesures, bien qu’importantes, ne seront pas suffisantes pour l’industrie saisonnière.

Considérant que la Prestation canadienne d’urgence n’offrira pas un soutien financier à long terme, que le projet-pilote de formation rémunérée prenait fin en mars 2020 et que le projet-pilote octroyant cinq semaines de prestations supplémentaires aux travailleurs de l’industrie saisonnière se terminait le 30 mai 2020, les travailleurs de l’industrie saisonnière auront besoin, pour faire face aux contrecoups de la pandémie, de nouvelles mesures d’accès à l’assurance-emploi.

À cet effet, nous demandons au gouvernement fédéral d’éliminer la référence au taux de chômage régional et de mettre en place une norme universelle qui permettra à tous les travailleurs canadiens qui en ont besoin de bénéficier de l’assurance-emploi.

Norme universelle :

– 420 heures de travail ou 12 semaines ;

– Un taux de prestation d’au moins 70 % basé sur les 12 meilleures semaines ;

– 35 semaines de prestations ;

– 5 semaines de prestations supplémentaires pour les travailleurs de l’industrie saisonnière.

La restauration, l’hébergement, les croisières, la production agroalimentaire, les pêcheries et le milieu culturel, pour ne nommer que ces secteurs, souffriront de l’impact de la COVID-19. De nombreux employeurs, faute de clientèle suffisante, devront mettre à pied leurs employés ou, dans le pire desscénarios, fermer leurs portes. Selon les critères actuels de l’assurance-emploi, des centaines de travailleurs ne pourront cumuler les heures nécessaires pour avoir droit à des prestations.

En adoptant les mesures proposées, le Canada fera d’une pierre deux coups : il permettra aux travailleurs de se qualifier à l’assurance-emploi et aux employeurs de mieux planifier leur saison en fonction du nombre d’heures assurables requis.

L’impact du coronavirus sur l’économie et le milieu du travail est bien réel et, sans intervention gouvernementale, il aura un effet dévastateur pour de nombreuses familles et collectivités qui vivent de l’industrie saisonnière. Les travailleurs ne pourront pas tous se tourner vers les champs du Canada pour pallier leur perte d’emploi. On ne peut, parce que le travail manque, condamner au Trou noir des milliers de Canadiennes et Canadiens alors que des solutions simples et réalistes existent pour leur venir en aide.

Une mesure spéciale pour les travailleurs qui n’auront pas accès à leur emploi régulier en raison de la COVID-19 devra également être proposée par le gouvernement du Canada.

Signataires

