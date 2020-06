753 millions $ pour donner espoir aux entreprises touristiques

Le gouvernement du Québec a révélé, aujourd’hui 11 juin, son plan d’aide aux entreprises du secteur touristique de la province. Voici les détails de ce nouvel engagement à 753 millions$.

Le plan, qui doit « donner de l’espoir pour l’industrie », débloque d’importantes sommes en prêts avantageux et en subventions pour les deux prochaines années. D’abord, 446 millions $ sont prévus en prêts pour les entreprises touristiques, dont les conditions « seront très avantageuses et adaptées à leur réalité », a soutenu la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Dans un souci d’accessibilité à des liquidités, les gîtes et les auberges auront le droit à un remboursement de leur taxe d’hébergement. Avec cette mesure, ils auront une assurance de liquidités pour les deux prochaines années. Ces établissements n’ont toutefois pas encore d’autorisation de rouvrir. « C’est un 14 millions $ accordé à ces entreprises, que l’on sait durement affectées », a informé ensuite Mme Proulx lors de son point de presse.

Un volet du plan de relance touristique touche une clientèle en expansion au Québec : le tourisme d’affaires. Le gouvernement tient à inciter les hôteliers qui voient leur achalandage réduit par la crise à développer leur attractivité face aux gens d’affaires qui voyagent.

Finalement, l’enveloppe du programme de l’Entente de partenariat régional en tourisme sera quadruplée. Elle sera maintenant de 25 millions $ sur deux ans. Un premier 15 millions $ sera accordé pour 2020.

« Ces engagements répondent aux besoins de toutes les régions du Québec et répondent aux particularités de l’industrie touristique. Il faut encourager le tourisme chez nous et l’achat local. Nos différentes régions regorgent d’endroits uniques, c’est le temps de les découvrir ou de le revisiter », a souligné le ministre Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation.

Rappelons qu’au Québec, ce sont 30 000 entreprises qui oeuvrent dans un domaine touristique. 80% d’entre aux emploient moins de 20 personnes.