Soccer : la patience est de mise

Bien conscients que certains jeunes adeptes du ballon rond ont hâte d’utiliser la nouvelle surface de jeu, les membres du conseil d’administration du Club de soccer de Forestville ont convenu d’être patients pour donner le feu vert à ce qui pourrait ressembler à une saison 2020.

Bien que la pratique soit autorisée depuis le 8 juin, après une analyse approfondie des différentes obligations publiées par Soccer Québec, le Club composé de 96 joueurs en 2019 attendra un assouplissement des mesures dans les prochaines semaines pour mettre en place des activités encadrées de soccer.

« Nous surveillons de près la situation qui évolue presqu’au quotidien. Présentement, notre petite structure n’est pas capable de répondre aux phases 1 et 2 de Soccer Québec. On a pesé le pour et le contre, comme l’aspect financier, le facteur fun pour les joueurs, le temps qu’on peut consacrer à mettre en place et faire respecter les consignes d’hygiène, et c’est un défi qui peut être relevé principalement par les clubs ayant des employés. D’ailleurs, la tendance démontre que la grande majorité des autres clubs de la Côte-Nord attendront eux aussi », mentionne la présidente du Club de soccer de Forestville, Annie Forest.