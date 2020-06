Pratiquer le soccer différemment

Malgré les délais de reprise ainsi que toutes les procédures et mesures sanitaires qui lui sont imposées, l’Association de soccer des Escoumins a tout de même décidé d’offrir à ses jeunes la possibilité de jouer au soccer cet été.

« Cet été, nous ferons le soccer différemment. Nous vous invitons à participer à quatre activités estivales (7 à 13 ans) et quatre parties estivales (14 à 17 ans) qui se dérouleront principalement en juillet », peut-on lire sur la page Facebook de l’organisation.

Pour les petits âgés de 4 à 6 ans, l’Association a pris la décision de ne pas offrir de soccer cet été en raison « des procédures, des mesures et de la limite du nombre de joueurs sur le terrain excluant les parents ». La saison est donc remise à l’an prochain pour eux.

Un montant de 25 $ est demandé pour les inscriptions afin de couvrir les frais à la région et à la fédération (assurances). « Normalement 35 $, le 10 $ de surplus sera assumé par la pharmacie Brunet plus des Escoumins puisque pour Brunet, faire bouger les jeunes et la santé, c’est tout ce qui compte », est-il indiqué.

Pour s’inscrire, les parents doivent se rendre sur le site soccerescoumins.blogspot.ca d’ici le 28 juin pour remplir la fiche d’inscription ainsi que la fiche santé.