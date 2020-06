La Chambre de commerce agrandit son territoire

La Chambre de commerce Haute-Côte-Nord sera bien occupée durant les prochains mois, puisque son conseil d’administration a accepté l’agrandissement de son territoire desservi, lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 17 juin.

Auparavant destinés aux entrepreneurs de Colombier à Longue-Rive, ses services sont désormais offerts jusqu’à Tadoussac/Sacré-Cœur. Une décision qui a été entérinée par les maires des autres municipalités ayant une chambre de commerce, soit Lise Boulianne de Sacré-Cœur et André Desrosiers des Escoumins.

« Ces dernières sont inactives depuis de nombreuses années et on ne sait même plus qui sont les administrateurs », explique la présidente de la Chambre de commerce HCN, Julie Tremblay.

C’est pourquoi la dénomination de l’organisme a été modifiée pour illustrer ce changement territorial.

Même s’il est effectif à compter du 17 juin, l’agrandissement du territoire demandera beaucoup de travail aux administrateurs. « Nous devons envoyer des formulaires et retravailler nos règlements généraux afin qu’ils représentent notre nouvelle situation », précise Mme Tremblay.

D’autres membres représentant le secteur ouest de la Haute-Cote-Nord devront se joindre au conseil d’administration, entre autres.

Bilan positif

En ce qui concerne l’assemblée générale annuelle, trois postes étaient en élection cette année, soit ceux de Julie Tremblay, présidente, Hélène Brochu, secrétaire-trésorière et Catherine Simard, administratrice.

Celles-ci ont vu leur mandat être reconduit pour une année supplémentaire en raison des changements qui surviennent à l’administration de la Chambre de commerce. Elles conservent également leur titre.

Des sièges sont toujours vacants pour les membres intéressés à s’impliquer au conseil d’administration.

Il est possible de faire parvenir sa candidature en contactant la présidente Julie Tremblay. « Nous entérinerons leur élection à la prochaine réunion, s’il y a lieu », déclare-t-elle.

Dans le rapport annuel présenté, la présidente dresse un bilan positif de la dernière année. Quant au rapport financier, il indique que les activités ne sont pas déficitaires et rapportent des revenus à l’organisme.

Par exemple, le tournoi de hockey organisé à l’automne dernier, a permis d’amasser 4 500 $ et les déjeuners-conférences (et autres activités) ont récolté quelque 500 $.

Dans les prochaines semaines, le directeur Carol Girard, s’affairera à la mise à jour des courriels de tous les membres de la Chambre de commerce. « Nos communications ne se rendent pas toujours et il faut remédier à la situation», explique-t-il.