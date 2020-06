Conseil de la MRC de La Haute-Côte-Nord en bref

États financiers 2019

Les états financiers au 31 décembre 2019 de la MRC de La Haute-Côte-Nord ont été adoptés et vérifiés par Élise Guignard, auditrice indépendante CPA. En séance régulière le 16 juin, madame Guignard a fait état, entre autres, de revenus de fonctionnement de 6 638 501 $, 1 307 094 $ en revenus d’investissements et des charges de 6 926 191$. L’excédent de l’exercice 2019 se chiffre à 1 019 404 $, ce qui représente presque le double de l’excédent enregistré en 2018, qui était de 580 952 $.

TNO Lac-au-Brochet

Élise Guignard, auditrice indépendante CPA a également fait état du bilan financier du Territoire non-organisé Lac-au-Brochet au 31 décembre 2019. Celui-ci fait mention de revenus de fonctionnement de 393 706 $ et des charges de 388 171 $. L’excédent est de 5 535 pour 2019 alors qu’il était de 21 621 $ en 2018.

Transport collectif en milieu rural

État des résultats pour le Transport collectif et rural démontre des revenus de 280 454 $ au 31 décembre 2019. Mentionnons que les subventions du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) promises en 2016 ont été versées seulement en 2019. Les charges au chapitre des opérations se chiffrent à 32 512 $, tandis que celles liées aux opérations sont de 163 871 $. Le surplus accumulé à la fin de l’exercice est de 154 491 $.

Politique de soutien aux projets structurants

Le comité consultatif en développement économique de la MRC, a recommandé aux élus de verser une aide financière de 30 633 $ à la Municipalité des Escoumins pour son projet de ciné-parc, tandis que 23 000 $ ont été consentis à la ville de Forestville pour le projet de terrasse Harry Quebert. Ces aides financières sont prélevées à même le Fonds de développement des territoires.

Sursis de contrats

Le conseil des maires a résolu de prolonger, pour une période d’un an, les contrats pour le transport des matières recyclables de l’écocentre de Portneuf-sur-Mer, avec Transport YN Gonthier inc, et du centre de transfert des Bergeronnes avec Acier Bouffard. Ces deux contrats ont débuté respectivement en janvier et octobre 2018. Rappelons que selon le cahier des charges, les contrats peuvent être prolongés deux fois, en faisant les adaptations requises au niveau de la durée de prolongation et du délai de prescription des avis émis au préalable. Acier Bouffard bénéficie également d’une prolongation de contrat d’un an pour le transport des déchets et matériaux de construction, rénovation et démolition (CRD).

Transport adapté

Les états financiers 2019 vérifiés par l’auditrice indépendante CPA Élise Guignard, concernant le transport adapté, font mention de revenus sur les produits de 479 941 $, des dépenses administratives de 15 873 $ et des dépenses liées aux opérations de 197 812 $. Le surplus accumulé à la fin de l’exercice est de 83 529 $.

Rapport de suivi

Malgré une année 2019 marquée par l’adaptation aux nouvelles méthodes de travail en lien avec le nouveau centre de transfert et le roulement de personnel, le Service de gestion des matières résiduelles de la MRC de La Haute-Côte-Nord a déposé le rapport de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles lors de la séance ordinaire tenue virtuellement le 16 juin. La directrice du Service, Sandra Gagné, estime que « de façon générale, les objectifs demandés ont été rencontrés. » Certains buts fixés n’ont pu être atteints selon elle, mais seront repoussés à l’an prochain.

Bilan collecte sélective

(SK) – Les élus de la Haute-Côte-Nord ont résolu d’adopter le rapport d’Élise Guignard, CPA Auditrice, concernant le coût net de la collecte sélective des matières recyclables au 31 décembre 2019. Ce sont 1 420 tonnes qui ont été recueillies en 2019, une quantité sensiblement moins importante qu’en 2018. Il en a coûté 544 465 $, soit 383 $ la tonne aux contribuables pour ce service. En parallèle, la directrice du Service de gestion des matières résiduelles de la MRC, Sandra Gagné, constate que les citoyens ont moins généré de matières résiduelles.

Prolongation de contrats

Le conseil des maires a résolu de prolonger, pour une période d’un an, les contrats pour le transport des matières recyclables de l’écocentre de Portneuf-sur-Mer, avec Transport YN Gonthier inc, et du centre de transfert des Bergeronnes avec Acier Bouffard. Ces deux contrats ont débuté respectivement en janvier et octobre 2018. Rappelons que selon le cahier des charges, les contrats peuvent être prolongés deux fois, en faisant les adaptations requises au niveau de la durée de prolongation et du délai de prescription des avis émis au préalable. Acier Bouffard bénéficie également d’une prolongation de contrat d’un an pour le transport des déchets et matériaux de construction, rénovation et démolition (CRD).

Commission des Arts et de la Culture

Sur recommandation de la conseillère en développement culturel et touristique et de la Commission des Arts et de la Culture, le conseil des maires a résolu de contribuer au projet déposé par Destination Tadoussac dans le cadre du programme Embellissement du territoire par les arts, pour une somme de 2 996 $. Le projet Carrousel des coups de cœur de la ville de Forestville obtient 9 200 $ dans le cadre du programme de Médiation culturelle. Pour la Promotion du livre et de la lecture, la Municipalité de Tadoussac reçoit une somme de 1 668 $, tandis qu’un montant de 3 890 $ est dévolu à la Maison de la famille de Longue-Rive pour son projet Les joyeux troubadours des aînés-tournée estivale.

Banque de photos

(SK) – Dans le but de créer une banque de photos qui seront utilisées pour la création du site web de la MRC, des démarches seront entreprises auprès de différentes instances, dont Tourisme Côte-Nord, le ministère du Tourisme et les municipalités locales, afin de faire la collecte de photos libres de droits. Le directeur- général a le mandat d’attribuer des contrats de photographies pour combler les besoins spécifiques au cours du processus.