Un randonneur attaqué par un ours aux Bergeronnes

Un couple en provenance de Montréal était en randonnée pédestre dans le sentier des Morillons, près du camping Bon-Désir aux Bergeronnes, quand il s’est retrouvé entre un ours noir (femelle) et son ourson, de façon fortuite, vers 15 h 30 le 19 juin.

La femme a réussi à s’enfuir, mais l’homme s’est fait attaquer par l’animal sauvage lui infligeant ainsi des blessures mineures afin de protéger sa progéniture. La victime a vite été transportée à l’hôpital où de nombreux points de suture lui ont été nécessaires pour soigner ses plaies.

La Sûreté du Québec, qui a été avisée de la situation, a transféré le dossier rapidement aux agents de protection de la faune.

« À leur arrivée sur place, la victime était déjà partie vers le centre hospitalier et on le savait hors de danger. Les agents ont ratissé le secteur afin de localiser l’ours noir et des consignes ont été données au public présent sur les lieux », affirme l’agente au soutien opérationnel à la direction régionale du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP), Geneviève Brosseau.

Par la suite, les agents ont procédé à l’installation d’une cage à capture vivante. « Depuis les événements, des vérifications ponctuelles sont effectuées par les agents de protection de la faune. Ils se font très visibles afin de rassurer la population », indique Mme Brosseau.

Plus de détails dans l’édition papier du 1er juillet.