Le dépistage du sein reprend graduellement sur la Côte-Nord

Les femmes de la Côte-Nord pourront accéder à nouveau aux activités de dépistage du cancer du sein. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord en a fait l’annonce le 26 juin. Seuls les secteurs desservis par les unités mobiles ne reprennent pas les activités pour le moment.

Les procédures de dépistage seront réalisées graduellement, et ce en fonction des capacités des centres de dépistage de la région, des orientations ministérielles et de façon à assurer le respect des règles de distanciation physique. « En raison de la situation actuelle, les délais pour passer la mammographie pourraient être plus longs », précise dans le communiqué émis à cet effet, Myriam Gagné, adjointe au PDG et relations avec les médias du CISSS de la Côte-Nord.

Dans le but d’assurer la sécurité des patientes, de nouvelles mesures ont été instaurées. Ainsi, il est fortement recommandé de porter un masque ou un couvre-visage lors du dépistage. L’hygiène des mains et le respect de la distanciation physique de 2 mètres avec les autres usagers sont souhaités.

À compter du 29 juin 2020, l’envoi des lettres du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) reprendra de façon progressive pour l’ensemble du territoire (sauf pour les secteurs desservis par les unités mobiles) et sera étalé sur quelques semaines afin d’éviter des délais d’accès aux examens trop longs.

Un comité régional de surveillance a aussi été mis sur pied afin de s’assurer du bon déroulement de la reprise et du respect des étapes.

Les femmes qui constatent des changements à leurs seins, que ce soit une bosse, l’apparence de la peau d’orange, l’écoulement du liquide ou une rétractation d’un mamelon, sont invitées à communiquer avec un médecin ou une infirmière praticienne-spécialisée (IPS) sans tarder.